Land Rover Defender: la nuova generazione nel 2020

La nuova generazione della Land Rover Defender è attualmente in fase di sviluppo, come confermano alcune immagini che mostrano dei muletti del fuoristrada in azione, ma nonostante i lavori procedano spediti, non sarà sulle strade prima del 2020.

A fare chiarezza sulle tempistiche riguardanti il lancio e l’avvio della commercializzazione della nuova Land Rover Defender è stata un’intervista rilasciata da Tim Krieger, responsabile della comunicazione di Jaguar Land Rover.

Stando a quanto dichiarato, la casa britannica prevede di presentare la nuova generazione di Defender il prossimo settembre, ma non è ancora chiaro se verrà programmato un evento apposito o se verrà sfruttata la ribalta mediatica assicurata dal Salone di Francoforte 2019.

Quel che resta certo, al momento, è solo che le prime consegne ai clienti partiranno alcuni mesi più tardi rispetto al debutto ufficiale, quindi non prima dell’inizio del 2020. Dettagli tecnici e composizione dell’offerta saranno probabilmente oggetto di indiscrezioni a partire dai prossimi mesi.