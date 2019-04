Porsche: le nuove Boxster e Cayman saranno ibride

Alla Porsche stanno lavorando sulle nuove generazioni di Boxster e Cayman e considerate le tendenze attuali del mercato e le possibili evoluzioni viene da chiedersi se questi modelli saranno ibridi o puramente elettrici.

Bene, la risposta è attivata direttamente dal Presidente Porsche Oliver Blume, che, ai colleghi di Autocar, ha dichiarato come ci sia la possibilità che queste sportive vengano proposte con power unit ibride, anche se bisogna ancora comprendere se saranno ibride convenzionali o plug-in.

Il fatto è che l’adattamento di varianti esclusivamente elettriche alla piattaforma a motore centrale della Porsche ancora non può avvenire al meglio a causa delle batterie agli ioni di litio che, per garantire un’autonomia adeguata, comporterebbero delle modifiche alla struttura di base dell’auto.

Quindi, come per la Macan ci saranno varianti ibride prima di capire se puntare sull’evoluzione dei motori a scoppio, o se puntare verso l’elettrico puro. Ovviamente, la decisione deriverà da diversi fattori, non ultimo il mercato, visto che ci sono realtà che prediligono l’elettrico e altre che sono più favorevoli alla presenza del motore termico.

Tornando alle sportive a motore centrale, che costituiscono l’accesso alla gamma destinata ai puristi della guida, i propulsori ibridi seguiranno la strada delle unità montate sulle 911 ma con evoluzioni tali da garantire standard di emissioni corrispondenti alla normativa Euro 7. Le unità termiche, come avviene già da ora, saranno a 4 cilindri, rispetto a quelle a 6 cilindri della 911.

Nel frattempo, si attende l’evoluzione delle batterie agli ioni di litio, che saranno più compatte e più potenti: nello specifico, secondo le stime del Gruppo Volkswagen, del 25% entro il 2025. Questo consentirebbe di risparmiare peso e di ridurre lo spazio per l’alloggiamento.