Toyota Hilux: debutta la Special Edition

La Toyota, in occasione del Salone dei veicoli commerciali di Birmingham, ha realizzato una nuova edizione speciale della Hilux con miglioramenti di design all’esterno ed all’interno. Si tratta del pick-up della Casa giapponese, previsto sia nella versione Double Cab che in quelle Mid o High Cab.

All’esterno si distingue per gli elementi rifiniti in nero e grigio scuro come quelli presenti nella zona superiore della calandra, nell’alloggiamento dei fendinebbia, nelle maniglie e nel paraurti posteriore. Inoltre, per i modelli destinati all’Europa occidentale troviamo i cerchi in lega da 18 pollici bicolore, mentre quelli per l’Europa dell’Est hanno i cerchi in lega neri sempre da 18 pollici.

L’abitacolo del nuovo pick-up Toyota si caratterizza per la colorazione nera nella quale spiccano i dettagli cromati e gli inserti in nero pianoforte presenti sulla plancia e sui pannelli porta, oltre che sul volante e sulla leva del cambio. La strumentazione si arricchisce di uno sfondo bianco, mentre lo schermo TFT centrale mostra un’animazione speciale pensata per la Hilux 2019 Special Edition al momento dell’accensione.

Curata la sicurezza attiva grazie al Toyota Safety Sense che include un sistema di pre-collisione (PCS) con rilevamento di pedoni, il cruise control adattivo (ACC), il Road Sign Assist (RSA), ed il Lane Departure Alert (LDA).

Sia la nuova edizione speciale della Toyota Hilux 2019 che la gamma aggiornata del pick-up delle Tre Ellissi saranno disponibili nel Vecchio Continente a partire dal mese di agosto 2019.