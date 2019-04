Toyota Highlander: presentato il nuovo SUV full size

La nuova Toyota Highlander ha fatto il suo debutto al Salone di New York 2019. Si tratta di uno dei mastodontici SUV in cui lo spazio viene prima di tutto, tanto che la disposizione dei sedili è distribuita su tre file. Sviluppato sulla piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA) chiamata TNGA-K, condivisa in modo modulare con tante altre vetture del colosso giapponese dalla berlina compatta Corolla al RAV4, Camry e Avalon che sono stati recentemente oggetto di restyling.

Nel caso del Highlander la piattaforma è stata progettata con alcune modifiche per permettere la collocazione di un motore aspirato V6 da 295 cavalli, oppure di un ibrido a gas quattro cilindri da 2,5 litri, con una potenza di soli 240 CV. Con questa unità si è ottenuto un aumento del 17% dell’efficienza in termini di risparmio di carburante rispetto alla generazione precedente (da 28 miglia a gallone a 34 in ciclo combinato). Highlander può essere abbinato sia alla trazione anteriore che a quella integrale.

All’interno non manca niente e fa il suo esordio un sistema multimediale che offre intrattenimento e connettività all’avanguardia per tutte le età perché è intuitivo e versatile, composto da un nuovo display touchscreen da 12,3 pollici nell’allestimento Platinum e 8 pollici sulle altre versione. Il nuovo JBL Premium Sound System offre una potenza enorme di 1.200 watt per trasformare qualsiasi sorgente musicale in un concerto mobile.

Sul nuovo Highlander compare anche un sistema Toyota Safety Sense 2.0 che va a sostituire il Toyota Safety Sense del modello in uscita, del quale mantiene strumenti come avviso di partenza corsia con servosterzo, cruise control adattivo a tutta velocità, avviso di collisione anteriore con frenata d’emergenza automatica e rilevamento dei pedoni, e abbaglianti automatici, ma aggiunge anche il riconoscimento del segnale stradale e l’assistenza alla corsia. Come per gli altri nuovi prodotti di Toyota, la marcia di sicurezza attiva degli Highlander è di serie indipendentemente dall’allestimento.