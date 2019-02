Nuova Opel Insignia: il restyling anticipato dalle foto spia

Delle inedite foto spia anticipano il restyling che interesserà la Opel Insignia, ammiraglia della casa tedesca che nei prossimi mesi riceverà un leggero aggiornamento estetico finalizzato a mantenerla attuale e in linea con le tendenze più recenti del mercato.

Le immagini mostrano un muletto di colore bianco sul quale sono state applicate delle strisce adesive nere per coprire le novità che interesseranno il corpo vettura. Si può quindi evincere che il lifting della Opel Insignia riguarderà essenzialmente la zona anteriore, dove saranno rivisti la calandra, il disegno dei paraurti e quello dei proiettori.

Meno evidenti sembrano essere invece le modifiche in coda, che dovrebbe presentare essenzialmente un nuovo profilo per i gruppi ottici, mantenendo inalterati il paraurti e l’andamento del cofano. Nessuna modifica riguarderà invece le fiancate, che si manterranno identiche al modello attualmente sul mercato.

In occasione del restyling Opel potrebbe infine portare sulla Insignia diverse novità a livello di contenuto. Tra queste ci saranno certamente delle aggiunte alla dotazione e agli allestimenti, ma non è escluso che arrivi anche qualcosa per quanto concerne l’offerta dei motori, magari attingendo a quanto disponibile all’interno del gruppo PSA di cui il costruttore tedesco fa parte.