Cupra, diramato il primo teaser che anticipa il nuovo SUV coupé

Cupra – brand sportivo nato da una costola di Seat – il prossimo 22 febbraio compirà un anno e per l’occasione svelerà ufficialmente il suo primo SUV coupé in forma di concept car. L’inedito prototipo si presenta quindi come il primo modello sviluppato appositamente per il brand catalano e con ogni probabilità porterà al debutto una meccanica ibrida plug-in.

Fino ad oggi il nuovo modello risulta avvolto nel mistero, infatti il Costruttore spagnolo non ha ancora comunicato ufficialmente neanche il nome del modello, ma per stemperare l’attesa ha diramato una prima immagine teaser che immortala la vista posteriore del SUV.

Il design del nuovo modello targato Cupra si discosta completamente dallo stile degli altri modelli del Gruppo Volkswagen, sfoggiando le forme di un SUV dal carattere sportivo caratterizzato da una coda con montanti posteriori e lunotto particolarmente inclinato che strizzano l’occhio alle coupé. L’immagine a nostra disposizione ci mostra anche dei passaruota molto pronunciati e da due gruppi ottici posteriori uniti da un’unica striscia a Led che abbraccia tutto il portellone, sovrastando il logo del costruttore e la sigla Cupra.