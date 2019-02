Mercedes-Benz Classe S: le foto spia.

La Mercedes-Benz Classe S è la vettura che più di ogni altra ha portato delle innovazioni nella gamma della Stella a Tre Punte e sta per essere rinnovata, per cui i collaudi sono in fase avanzata. Così, tra le strade innevate è stato sorpreso un esemplare camuffato che ne svela le forme e anche gli interni.

Dalle foto spia della nostra gallery è possibile osservare la carrozzeria che appare sempre piuttosto regale come quella del modello attuale. La fiancata mette in evidenza i montanti posteriori sottili e la linea di cintura alta che le dona un aspetto vagamente sportivo.

Il frontale svela nuovi gruppi ottici con evidenti firme luminose a LED ed uno spazio importante per la calandra come si conviene ad un vera ammiraglia. Nella zona posteriore con la coda discendente si scorgono gruppi ottici rivisti in stile CLS, mentre gli scarichi sono larghi e sottili.

Notevoli i cambiamenti a livello dell’abitacolo con due grandi schermi, uno posizionato davanti al guidatore e l’altro che parte dal tunnel centrale ed arriva fino alla parte alta della plancia. Nella zona sottostante a quello destinato all’infotainment si intravedono dei tasti fisici. Completa il quadro un volante dalle forme sportive a tre razze.

Chiaramente, in linea con la tradizione, la nuova Mercedes-Benz Classe S nasconderà sottopelle una tecnologia evoluta e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Probabilmente sarà predisposta per la guida autonoma visto che il modello attuale presenta una serie di ADAS avanzati per la guida semi-autonoma.

Attendiamo notizie anche in merito alle motorizzazioni visto che il mondo dell’auto sta vivendo un’importante fase di elettrificazione e che questo modello è sempre stato pionieristico per le sue soluzioni tecniche.