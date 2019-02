Bmw M8 Gran Coupé, spiata durante i test sulla neve

A poco meno di un anno di distanza dalla presentazione della versione concept avvenuta sotto i riflettori del Salone Di Ginevra, la Casa di Monaco si prepara a svelare la versione definitiva della sportivissima Bmw M8 Gran Coupé. La nuova Serie 8, erede della mitica prima generazione prodotta dal 1989 fino al 1999, sarà quindi offerta con tre tipi di carrozzeria, ovvero coupé, cabriolet e coupé- quattro porte, con quest’ultima denominata appunto Gran Coupé. Ricordiamo inoltre che la nuova Serie 8 vanta anche una versione da competizione dedicata ai vari campionati di Endurance (FIA WEC e IMSA) battezzata Bmw M8 GTE.

L’inedito modello è stato recentemente immortalato durante i difficili, ma indispensabili test effettuati in condizioni climatiche estreme ed in particolare su strade innevate dove le temperature scendono abbondantemente sotto lo zero. Nelle immagini che vi proponiamo è possibile apprezzare un muletto della M8 Gran Coupé completamente camuffato per nascondere le linee definitive della vettura.

Rispetto alla versione coupé da cui deriva, l’inedito modello si distingue ovviamente per l’aggiunta delle portiere posteriori, mentre l’ultimo montante continua ad essere molto inclinato, proprio come il lunotto posteriore, confermando il suo aspetto da Gran Turismo. Non mancano ovviamente il kit estetico-aerodinamico firmato dalla divisione Motorsport di Bmw che comprende tra le altre cose paraurti specifici con prese d’aria maggiorate, minigonne laterali, estrattore posteriore con quattro scarichi sportivi e cerchi in lega specifici di grandi dimensioni. Plancia e abitacolo dovrebbe ricalcare le caratteristiche della M8 coupé, vantando sedili, volante e altri dettagli dal carattere “racing”.

A Spingere la M8 Gran Coupé troveremo il prorompente propulsore V8 4.4 litri TwinPowerTurbo in grado di sviluppare ben 630 CV scaricati sulla trazione integrale xDrive e gestiti da una trasmissione automatica a otto rapporti sviluppata dagli specialisti della ZF. Il piacere di guida sarà inoltre esaltato dalla possibilità di disaccoppia all’occorrenza l’assale anteriore con lo scopo di trasformare l’M8 in una esuberante trazione posteriore.

La Bmw M8 Gran Coupé avrà nel mirino concorrenti del calibro di Mercedes AMG GT 63 4 porte e Porsche Panamera Turbo. IL debutto dell’inedita Gran Turismo dovrebbe arrivare il prossimo mese in occasione del Salone di Ginevra 2019 (7-17 marzo), mentre il lancio commerciale sul mercato europeo è stato fissato tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.