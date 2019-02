Porsche Cayenne Coupé: le foto spia

La Porsche continua ad ampliare la sua gamma e presto, precisamente a maggio, arriverà anche la nuova Cayenne Coupé, perché le vetture a ruote alte sono sempre più richieste, anche in variante sportiva, come dimostrano le varie interpretazioni di brand blasonati.

Così, l’ammiraglia a ruote alte della Casa di Zuffenhausen si getterà nella mischia, riprendendo un tema stilistico inaugurato dalla BMW con la X6. Più corta e più bassa, vanta un cofano motore con delle evidenti nervature, come si può osservare dalle foto spia, mentre è il posteriore l’elemento di design che cambia tutta la conformazione dell’auto.

Infatti, i montanti sono spioventi proprio come su una coupé, mentre si nota la presenza di un doppio spoiler, il primo sul lunotto, e il secondo nella parte alta dei gruppi ottici che, presumibilmente, dovrebbe sollevarsi in velocità.

Dunque, una soluzione ripresa dalla 911, anche se meno appariscente di quella della 992, ma comunque d’effetto e con importanti funzioni aerodinamiche. I gruppi ottici posteriori sembrano avere dimensioni importanti e potrebbero avere un collegamento luminoso come sulla Cayenne convenzionale, ma magari potrebbero rimanere isolati per distinguere la variante Coupé.

Chiaramente, si tratta di scatti che ritraggono un prototipo, e potrebbero esserci affinamenti in seguito ai collaudi, mentre sottopelle le motorizzazioni dovrebbero riprendere quelle della Cayenne che conosciamo e arrivare ad una potenza massima di 549 CV, ma non è detto che non arrivi anche una variante con ulteriore cavalleria per enfatizzare il lato sportivo della Cayenne.