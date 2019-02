Nuova Opel Corsa: avrà i fari a LED Matrix

Continua l’impegno di Opel nel rendere sempre più fruibile a tutti la tecnologia, un’iniziativa che si basa sulla trasposizione verso il basso di accessori riservati a segmenti più importanti. Infatti, con la nuova Corsa, che arriverà in autunno, saranno offerti i fari a LED Matrix.

Per la prima volta questi gruppi ottici debuttano nel segmento B, e sono composti per ogni faro da 12 diodi luminosi suddivisi in due moduli che consentono di illuminare al meglio la strada senza disturbare gli altri automobilisti sui quali si crea un cono d’ombra grazie allo spegnimento di alcune fonti luminose gestito tramite un’apposita centralina.

L’aspetto interessante è che, in caso di guasto, non si dovrà sostituire l’intero gruppo ottico, per un piccolo urto si potrà cambiare solamente il vetro esterno, o un singolo modulo di LED. Inoltre, considerando un consumo di energia elettrico inferiore del 76% rispetto ai gruppi ottici convenzionali si riduce il quantitativo di emissioni di Co2 di 0,7 g/km.

Decisamente tecnologica, la nuova Opel Corsa avrà anche una variante elettrica che, probabilmente, sarà la prima ad apparire durante il prossimo Salone di Francoforte, a testimonianza di quanto questo modello sia importante visto che darà il via al processo di elettrificazione della gamma del Fulmine.

Ad ogni modo, nei prossimi mesi verranno diffuse altre informazioni e teaser che alimenteranno l’attesa in vista del debutto autunnale, prima del quale comunque sarà già ordinabile la versione di lancio.