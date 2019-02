Mercedes Classe X: foto spia della versione a passo lungo

Mercedes è al lavoro su una versione “allungata” della Mercedes Classe X, il pick-up che la Casa tedesca ha lanciato sul mercato nel 2017 nel tentativo di ritagliarsi il proprio spazio in questo segmento.

A confermare il lavoro della Casa di Stoccarda sono alcune foto spia che mostrano un muletto di Mercedes Classe X con passo lungo impegnato durante alcuni test su strada, precisamente su alcuni percorsi innevati dove i tecnici possono mettere alla prova la capacità di trazione su fondi a scarsa aderenza.

Una variante allungata della Classe X era già stata avvistata lo scorso anno sempre durante i test pubblici, ma da allora non erano più giunte notizie al riguarda e si era fatta strada l’ipotesi di un ripensamento da parte di Mercedes. Le nuove immagini catturate in questi giorni confermano però definitivamente che il modello rientra ancora nei piani del costruttore, per cui l’arrivo sul mercato può dirsi solamente una questione di tempo.

Una variante con pianale allungato del pick-up tedesco potrebbe essere l’arma vincente per imporsi nel mercato nord americano, soprattutto se abbinata alla motorizzazione V6 turbodiesel. Negli USA, infatti, la richiesta di questo genere di veicoli con un’ampia capacità di carico è da sempre molto alta e non sorprende quindi che Mercedes possa sfruttare la Classe X “allungata” per far breccia presso il pubblico locale.