Glickenhaus Boot: per l’off-road ad alte prestazioni

Quando James Glickenhaus ha intenzione di realizzare un’auto non si tratta mai di qualcosa di convenzionale, infatti, il lungimirante costruttore dopo essersi dedicato alle vetture sportive a ruote coperte ed alla realizzazione di una stradale ad alte prestazioni, ecco che adesso guarda con interesse il mondo del fuoristrada.

Così nasce la Boot sia in versione a 2 porte (che sarà costruita in cinque esemplari a fine 2019) che a 4 porte,che prenderà vita il prossimo anno. L’auto verrà realizzata in 17 esemplari che verranno venduti ad un prezzo base di circa 250.000 euro, ma per chi lo volesse potrebbe essere approntata anche per gareggiare nella mitica Baja 1000, la gara automobilistica che si corre in Messico con la formula del rally raid. Infatti, è possibile avere in opzione, per un prezzo non ancora stabilito, sia l’iscrizione alla corsa che il supporto del costruttore.

Se invece avete bisogno di più sicurezza e viaggiare con un’auto a prova di bomba, ecco che la Boot potrà essere ordinata con una blindatura di livello B6, un accessorio da circa 145.000 euro. In questo modo avreste l’opportunità di guidare un’auto esotica, prodotta in serie limitata e particolarmente sicura.

Per le prestazioni invece la Boot si affida alla spinta di un propulsore V8 5.6 di cilindrata capace di esprimere una potenza di 650 CV, un’unità che a differenza di quanto si possa immaginare, è situata in posizione centrale, proprio come su una sportiva senza compromessi, e anche in questo dettaglio Glickenhaus non finisce mai di stupire.