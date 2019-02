Bmw X3 M e Bmw X4 M: il teaser delle versioni sportive

Bmw ha pubblicato un video teaser dedicato alle varianti M dei SUV X3 e X4, le quali potrebbero debuttare ufficialmente tra circa un mese al Salone di Ginevra.

L’ipotesi che l’esordio delle Bmw X3 M e Bmw X4 M possa avvenire a breve è suffragata dal filmato stesso, che annuncia il prossimo arrivo dei due modelli senza tuttavia specificare né luogo, né data della presentazione.

I due SUV di Bmw Motorsport si annunciano ovviamente orientati alle prestazioni pure. Il video teaser mostra i modelli in azione sottolineando non a caso la potenza di cui saranno dotati. Per entrambi ci saranno il motore 3.0 TwinPower Turbo, un sei cilindri in linea da almeno 400 cavalli, e la trazione integrale.

Delle due nuove arrivate Bmw ha rivelato solamente i consumi e le emissioni spiegando che, sia per la X3 M che per la X4 M, si parla di un consumo combinato di 10,5 litri ogni 100 chilometri, con un livello di emissioni di CO2 pari a 239 grammi per chilometro. A cambiare saranno invece le soluzioni estetiche, che saranno specifiche per ogni modello, e l’assetto.