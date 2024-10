Jaecoo 5, nuove immagini in anteprima del SUV “pet-friendly”

Jaecoo ha diffuso nuove immagini della Jaecoo 5, presentando al pubblico altri dettagli sul design di questa nuova auto che arriverà presto sul mercato.

Il design di Jaecoo 5

Dalle immagini ufficiali appena rilasciate, si può notare che l’ispirazione del design di Jaecoo 5 coniuga morbidezza e solidità. Questo modello ha una forma classica e robusta, in linea con lo stile voluto dal marchio. Il design del frontale riprende la griglia del radiatore tipica dei modelli Jaecoo, che evoca il movimento di una cascata, abbinata ai gruppi ottici separati che manifestano un elemento distintivo del marchio.

Si può notare come anche il design posteriore di della Jaecoo 5 sia consistente. Le linee posteriori conservano lo stile deciso del frontale, per una linea semplice e potente; i gruppi ottici posteriori possiedono linee tese e affilate e il design complessivo amplifica visivamente la larghezza e aggiunge uno stile semplice, tecnologico e sportivo all’intero veicolo. Il design della parte superiore è caratterizzato da un tetto panoramico apribile ampio. Si intuisce che questa soluzione, oltre a migliorare la trasparenza e l’estetica dell’intero veicolo, garantisce una luminosità inedita all’abitacolo offrendo ai passeggeri una vista sull’ambiente circostante che permette di immergersi nella natura.

Jaecoo J5, “pet-friendly”

Jaecoo 5 ha progettato gli spazi interni secondo una filosofia “pet-friendly” fornendo una serie completa di soluzioni per tutti gli scenari di viaggio con i nostri amici a quattro zampe. Questo design accurato non è solo una risposta allo stile di vita moderno, ma una profonda comprensione e rispetto per le esigenze emotive dei proprietari di animali domestici, per rendere ogni viaggio un’esperienza gratificante per animali e proprietari.

La conoscenza di OMODA & JAECOO dell’importanza degli animali domestici, in particolare dell’entusiasmo delle persone per la condivisione di avventure e vacanze all’aperto con i propri amati animali domestici, farà in modo che questo SUV creerà una tendenza di mercato. Per questo motivo il concetto unico di Jaecoo 5 e il suo design specificatamente studiato per i viaggi delle famiglie con animali domestici saranno presentati in modo inedito per enfatizzare il nuovo paradigma della relazione tra uomo e animali utilizzando un “off-road leggero” per vivere insieme la vita all’aperto.