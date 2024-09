Lotus Eletre Carbon: il nuovo Hyper-SUV di lusso per il Nord America

Lotus ha presentato Eletre Carbon, la nuova versione ultra-lusso del suo hyper-SUV elettrico Eletre, specificamente progettata per il mercato nordamericano. Questo modello rappresenta il vertice delle prestazioni e del lusso per i veicoli elettrici (EV), offrendo un’esperienza unica grazie all’uso estensivo della fibra di carbonio e all’attenzione ai dettagli in ogni aspetto del design.

Lotus Eletre Carbon, un design di alta qualità

Eletre Carbon esprime l’apice dell’artigianato Lotus, utilizzando fibra di carbonio sia per gli interni che per gli esterni. Questo materiale avanzato e versatile conferisce all’auto un aspetto sofisticato e un tocco sportivo, garantendo al contempo una struttura robusta e leggera. L’uso della fibra di carbonio non solo esalta l’estetica del veicolo, ma contribuisce anche alle sue elevate prestazioni dinamiche.

L’abitacolo di Eletre Carbon è arricchito da tre nuove opzioni di colore per gli interni in pelle, disponibili in nero, grigio chiaro e marrone scuro. La pelle è fornita da Bridge of Weir, leader mondiale nella produzione di pellami di lusso a basso impatto ambientale, offrendo ai clienti un ambiente raffinato e sostenibile. Il design degli interni include anche un nuovo motivo trapuntato, che combina eleganza e funzionalità, ispirato ai principi di porosità per migliorare l’aerodinamica e il comfort.

Prestazioni estreme

Eletre Carbon porta l’eredità Lotus nel futuro, combinando il DNA del marchio con le tecnologie più recenti per una guida emozionante e versatile. Il veicolo è dotato di un sistema di aerodinamica attiva che ottimizza la velocità e l’efficienza, offrendo sei modalità di guida tra cui Tour, Sport, e Track, oltre a caratteristiche avanzate come sterzo posteriore e controllo attivo del rollio. I freni in carbonio ceramico a 10 pistoncini opzionali garantiscono una frenata potente e precisa.

Con una potenza massima di 905 CV, Eletre Carbon accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,95 secondi e può raggiungere una velocità massima di 265 km/h. La ricarica ultrarapida consente di ottenere fino a 450 Km di autonomia in soli 18 minuti con un caricabatterie da 350 kW, rendendo Eletre Carbon un SUV estremamente pratico per l’uso quotidiano e le lunghe percorrenze.

Comfort e lusso senza compromessi

Oltre alle prestazioni, Eletre Carbon offre un’esperienza di viaggio senza pari. Gli interni includono un volante in Alcantara e dettagli in fibra di carbonio, mentre il sistema di infotainment all’avanguardia con sette schermi configurabili, incluso un display touchscreen OLED da 15,1 pollici, assicura un’interazione fluida e moderna. L’impianto audio Uni-Q di KEF fornisce un’esperienza sonora immersiva e cristallina per tutti i passeggeri.

L’auto è inoltre dotata di numerose funzioni di comfort, tra cui cinque modalità di massaggio, illuminazione ambientale intuitiva e un tetto panoramico regolabile tra modalità opaca e trasparente. Il bagagliaio offre fino a 1.532 litri di spazio, ideale per soddisfare le esigenze di chi cerca un veicolo di lusso senza compromessi.

Eletre Carbon è disponibile per la personalizzazione attraverso Lotus Chapman Bespoke, un programma che permette ai clienti di creare una Lotus su misura, scegliendo tra badge personalizzati, finiture esclusive e una gamma estesa di opzioni. Questo servizio evidenzia l’impegno di Lotus nel fornire un prodotto non solo di alta qualità, ma anche perfettamente adattato ai gusti e alle esigenze individuali.

Disponibilità e prezzo di Lotus Eletre Carbon

Lotus Eletre Carbon è ora disponibile per la personalizzazione e l’ordine in Nord America, con un prezzo base di 229.900 dollari. Le consegne inizieranno nel primo trimestre del 2025, portando una nuova dimensione di lusso e prestazioni al mercato degli hyper-SUV elettrici.