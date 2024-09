La nuova Bentley Flying Spur si farà: presentazione il 10 settembre

La nuova Bentley Flying Spur, l’ultima berlina gran turismo di Bentley, sarà presentata martedì 10 settembre alle 12:30. L’attesa è frenetica per un modello tanto atteso e che ha scritto la storia di questo prestigioso brand legato indissolubilmente alla sfera del lusso più sfrenato. Tutte le sue rivali sono avvisate, l’asticella è stata alzata notevolmente.

Una potenza di 771 CV

La Bentley Flying Spur rinasce con il nuovo gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid da 771 CV e 1000 Nm. La supercar a quattro porte del marchio britannico dimostra una potenza senza limiti. La nuova Flying Spur non è solo la più dinamica di sempre, ma anche l’auto a quattro porte più efficiente nei 105 anni di storia di Bentley, con emissioni di CO2 inferiori a 40 g/km, un’autonomia elettrica di oltre 45 miglia e un’autonomia totale di oltre 500 miglia. A dimostrazione che si possono realizzare auto di grande presenza su strada e dal motore massiccio, rispettando comunque l’ambiente e le normative vigenti, sempre più stringenti.

Bentley Flying Spur, il motore

Il gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid è il futuro di Bentley, in grado di offrire una flessibilità sorprendente, dalle prestazioni incredibilmente accessibili per una supercar che unisce il lusso alla motricità elettrica, silenziosa e senza sforzo. Per il lancio della nuova Flying Spur, Bentley pubblicherà un filmato che illustrerà le nuove capacità dinamiche dell’auto – nelle mani di stelle delle corse vecchie e nuove. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere a qualcosa di spettacolare e che potrebbe lasciare gli spettatori senza fiato. Gli appassionati dei motori potenti e carismatici possono esultare, perché qualcuno crede ancora in loro, anche se a dare una mano alla mobilità ci sta un pizzico di elettrificazione che non guasta. Dunque, appuntamento fra una decina di giorni quando il mondo potrà ammirare la nuova creatura di Bentley. Tutti finalmente potranno esultare con gusto.