La Pagani Utopia Roadster è finalmente arrivata, offrendo agli appassionati di auto di lusso un’esperienza di guida unica a cielo aperto. Questo nuovo modello mantiene lo spirito della versione coupé, ma con l’emozione aggiuntiva di una guida all’aria aperta. Equipaggiata con un potente motore V12 biturbo da 6 litri, di derivazione AMG, capace di erogare 864 CV e 1.100 Nm di coppia, la Utopia Roadster promette prestazioni eccezionali e una velocità massima di 350 km/h.

Peso piuma

Uno degli aspetti più impressionanti di questa hypercar è il suo peso a secco di 1.280 kg, identico a quello della versione coupé. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’ampio utilizzo di materiali compositi avanzati, in particolare la fibra di carbonio. Inoltre, la monoscocca è stata completamente riprogettata per ottimizzare la rigidità e la resistenza, senza il bisogno di pesanti rinforzi, generalmente necessari nelle auto cabrio.

L’aerodinamica della Utopia Roadster è stata affinata attraverso studi meticolosi dei flussi d’aria in galleria del vento. Per il tetto, Pagani offre due soluzioni: un hard-top rigido e un soft-top che può essere riposto in una valigia dietro i sedili, sostituendo il tradizionale beauty case.

Come la coupé, anche la roadster è dotata di portiere con apertura a farfalla. I cerchi misurano 21 pollici all’anteriore e 22 pollici al posteriore, conferendo alla vettura un aspetto imponente e dinamico. L’abitacolo riprende il design della versione chiusa, con un piccolo display di fronte al conducente per le informazioni essenziali, accompagnato da strumenti analogici in stile retrò.

Una novità curiosa

Una novità per la roadster sono i tappetini a tema nautico e una chiave ridisegnata che ricorda il profilo della vettura. Il volante è un capolavoro di ingegneria, realizzato in un unico pezzo di metallo leggero tramite fresatura a cinque assi, che ha richiesto 28 ore di lavoro per ottenere un peso finale di circa 1,6 kg.

La trasmissione è affidata a un cambio manuale Xtrac trasversale a 7 rapporti con differenziale elettromeccanico, con la possibilità di optare per un cambio automatico a 7 marce, sempre fornito da Xtrac. La trazione è posteriore, garantendo una guida sportiva e reattiva.

L’assetto della Utopia Roadster include sospensioni a doppio braccio oscillante indipendente in lega di alluminio forgiato, con molle elicoidali e ammortizzatori controllati elettronicamente. Il sistema frenante è stato sviluppato in collaborazione con Brembo e comprende dischi carbo-ceramici ventilati da 410×38 mm all’anteriore e 390×34 mm al posteriore, con pinze monolitiche rispettivamente a 6 e 4 pistoni.

Le scarpe di nuova Pagani Utopia Roadster sono Pirelli

Per quanto riguarda gli pneumatici, Pagani offre due opzioni principali: Pirelli P ZERO Corsa per alte prestazioni e Pirelli P ZERO Winter per condizioni di guida a basse temperature. Opzionalmente, è possibile richiedere anche i Pirelli P ZERO Trofeo RS. La vettura è inoltre dotata del sistema Pirelli Cyber Tyre, che fornisce informazioni ai sistemi di controllo del veicolo per ottimizzare prestazioni e sicurezza.

La Pagani Utopia Roadster sarà prodotta in soli 130 esemplari, con un prezzo di partenza di 3,1 milioni di euro, riservata a pochi fortunati collezionisti che potranno personalizzare ogni dettaglio della propria auto. Il debutto pubblico è previsto per la Monterey Car Week ad agosto, dove questa straordinaria hypercar promette di catturare l’attenzione di tutti gli appassionati.