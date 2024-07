Dopo il lancio del prototipo nel luglio 2023 e un trionfale tour mondiale negli Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna e Emirati Arabi Uniti, Eccentrica ha completato un accurato processo di sviluppo tecnico. Ora, l’Eccentrica V12 è pronta per la guida su strada, dimostrando appieno le sue impressionanti prestazioni.

L’Eccentrica V12 si distingue per le sue dimensioni imponenti, con una lunghezza totale di 4437 mm, ridotta di 23 mm rispetto al modello originale, e una larghezza aumentata di 103 mm, raggiungendo i 2143 mm, per una maggiore stabilità e un aspetto più aggressivo. L’altezza di 1114 mm contribuisce a mantenere un baricentro basso, migliorando la maneggevolezza. Il passo è stato esteso a 2665 mm, un aumento di 15 mm rispetto alla Diablo, per assicurare stabilità a velocità elevate.

Questi aggiornamenti migliorano la tenuta di strada, il carico aerodinamico e la distribuzione del peso, che è ora ripartita al 41% sull’anteriore e al 59% sul posteriore. Nonostante queste modifiche, il peso a vuoto è inferiore rispetto al modello originale, ottimizzando così le prestazioni complessive. L’altezza minima da terra è di 125 mm, offrendo un equilibrio ideale tra performance e praticità.

Prestazioni da vera hypercar

Le prestazioni della Eccentrica V12 sono allineate a quelle di una hypercar degli anni ’90. Con una velocità massima stimata di 335 km/h, il restomod si colloca tra le auto più veloci al mondo. Il rapporto peso/potenza è di 2,91 kg/CV, assicurando un’accelerazione straordinaria da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e 1000 metri in 19,6 secondi. L’accelerazione laterale stimata è di 1,2 g, offrendo un’eccezionale tenuta di strada in curva, e la frenata da 100 a 0 km/h avviene in soli 34 metri. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è di 0,31, per una minima resistenza all’aria.

Eccentrica V12, un gioiello di ingegneria

Il cuore pulsante della Eccentrica V12 è un motore V12 aspirato di 60°, erogante una potenza massima di 550 CV a 7000 giri/min e una coppia massima di 600 Nm a 6500 giri/min. Con una cilindrata di 5707 cm³ e un alesaggio di 87 mm, rappresenta una vera meraviglia dell’ingegneria. Numerosi aggiornamenti tecnici, come nuovi alberi a camme e corpi farfallati elettronici, insieme a una trasmissione personalizzata a 6 marce, migliorano significativamente le prestazioni e la fluidità del motore.

Eccentrica V12 è equipaggiata con sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori Tractive semi-attivi, regolabili su cinque livelli, e un sistema di sterzo assistito, assente nella Diablo prima serie. Un nuovo sistema di scarico sviluppato con Capristo consente di modulare le frequenze sonore, esaltando l’esperienza di guida.

Con l’obiettivo di offrire agli appassionati un’esperienza di guida estrema, il progetto Eccentrica V12 combina materiali ultraleggeri, soluzioni tecniche avanzate e un design efficiente. Il restomod riporta in auge l’esperienza di guida completamente analogica e istintiva, esaltando il carattere impetuoso dell’originale e portando a un livello superiore le caratteristiche della meccanica degli anni ’90.

Così, Eccentrica V12 si afferma tra gli appassionati come una vettura per la circolazione su strada, ma anche irresistibile per chi desidera scendere in pista. La combinazione di prestazioni eccezionali e design all’avanguardia la rende un’icona moderna che cattura l’essenza della guida pura e autentica, consolidando la sua posizione nel cuore degli amanti dei motori.

La data del debutto

Eccentrica si avvicina al tanto atteso debutto mondiale del progetto V12, che sarà protagonista del prestigioso evento The Quail, A Motorsports Gathering, in programma il 16 agosto alla Monterey Car Week, negli Stati Uniti. Questa manifestazione, rinomata per la sua celebrazione dell’innovazione e della tradizione nel mondo automotive, rappresenterà il palcoscenico ideale per presentare, per la prima volta, la vettura marciante.

Dopo l’unveiling del prototipo e un percorso volto a mostrare le eccezionali capacità del veicolo, il debutto al The Quail segnerà il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi prefissati da Eccentrica, rappresentando un ulteriore step del percorso di sviluppo e perfezionamento.