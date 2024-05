Volkswagen Transporter, anteprima della settima generazione

Volkswagen mostra in anteprima le sembianze della nuova generazione di Volkswagen Transporter, la settima della storia

Volkswagen Veicoli Commerciali presenta i primi dettagli di design della nuova generazione di Volkswagen Transporter. Ogni nuovo Volkswagen Transporter ha sempre rappresentato un nuovo inizio visivo, un ponte stilistico tra una lunga storia, il presente e il futuro. È proprio questo che ha mantenuto aggiornata questa linea di prodotti per oltre otto decenni, rendendola la serie di furgoni di maggior successo al mondo nella sua categoria. Le prevendite del nuovo Transporter sono già iniziate in Europa con prezzi netti a partire da 36.780 euro. Il lancio sul mercato è previsto per il primo trimestre del 2025.

Le parole di chi lo ha disegnato

“Con il Transporter completamente nuovo trasferiamo il DNA della nostra icona ai tempi moderni”, spiega Albert Kirzinger, Chief Designer del marchio Volkswagen Veicoli Commerciali. Kirzinger prosegue: “I dettagli della settima generazione del Bulli riprendono i tratti caratteristici del design dei suoi sei predecessori e li interpretano in modo nuovo. Il T5 si nota brevemente nella forma della griglia del radiatore, il T6.1 nei fari e il T1 nell’iconica semplicità. Allo stesso tempo, il design è anche incorporato nell’attuale gamma della famiglia Bulli”. Il capo progettista aggiunge: “Il design del frontale del nostro settimo Transporter chiarisce immediatamente che si tratta di un membro della famiglia Bulli e completa il Multivan e il duo ID. Buzz”.

Il design del nuovo Volkswagen Transporter

La vista laterale del Transporter, che ha una lunghezza compresa tra 5.050 mm e 5.450 mm, mostra l’affinità col Bulli. “Come per il T6.1, abbiamo esteso il contorno superiore dei fari come una linea nella fiancata. Questa continua fino alla parte posteriore e crea una pronunciata curvatura lineare al di sopra di essa: la linea del Bulli. Questa linea separa le aree superiori e inferiori della carrozzeria ed è un omaggio alla T1“, spiega Kirzinger.

Anche la gamma di cerchi Transporter da 16, 17 e 19 pollici è stata ridisegnata. Particolarmente appariscente è il cerchio in lega Indianapolis da 19 pollici con la flangia del cerchio tagliata a diamante e le sei razze e superfici interne nere. Lo sportello di rifornimento del carburante, integrato nell’area del montante B delle versioni diesel e ibride plug-in, come sul T6.1 e sul Crafter di grandi dimensioni, è nuovamente accessibile in modo ottimale. Lo sportello della presa di ricarica dei modelli con trazione ibrida plug-in e completamente elettrica si trova sotto il faro destro.

La parte posteriore del settimo Volkswagen Transporter ha un design omogeneo e presenta quindi i tratti chiari e caratteristici di un Bulli. Il veicolo commerciale sarà ancora una volta disponibile con un portellone posteriore e porte ad ala posteriore. Sebbene sia stato completamente ridisegnato e rinnovato dal punto di vista tecnico, la forma sorprendente delle luci posteriori con punti a LED verso i lati crea un ponte stilistico con il T5.