Volkswagen svela i piani per un’auto elettrica economica con un prezzo di partenza di circa 20.000 euro, affiancata da modelli Skoda e SEAT

È ufficiale. Nel 2027 Volkswagen lancerà un’auto elettrica entry-level con un prezzo di partenza di circa 20.000 euro. Questo nuovo modello economico sarà accompagnato da veicoli elettrici altrettanto accessibili dei marchi gemelli Skoda e SEAT. L’annuncio è stato fatto da Thomas Schafer, CEO di Volkswagen e capo del gruppo Core, incaricato di unificare i marchi di volume dell’azienda per aumentare l’efficienza, favorire la crescita e rendere le nuove auto più accessibili.

“Il futuro è elettrico,” ha dichiarato Schafer, confermando il progetto dell’EV entry-level. “Affinché la mobilità elettrica possa diffondersi, sono necessari veicoli attraenti, soprattutto nel segmento entry-level. La promessa del nostro marchio è l’elettromobilità per tutti. Questa promessa viene ora mantenuta nel Brand Group Core.” Schafer ha aggiunto che questi veicoli elettrici a prezzi accessibili saranno “dall’Europa, per l’Europa” e che, nonostante il prezzo competitivo, stabiliranno nuovi standard in termini di tecnologia, design, qualità ed esperienza del cliente.

Oliver Blume, il massimo responsabile del Gruppo Volkswagen, ha sottolineato l’importanza storica del gruppo nel fornire mobilità accessibile. “Generazioni di persone associano i marchi forti del Gruppo Volkswagen alla loro prima automobile – e ad una mobilità accessibile. Come gruppo con marchi forti, continuiamo ad assumerci questa responsabilità sociale fino ad oggi.”

Con questa iniziativa, Volkswagen si impegna a rendere la mobilità elettrica più accessibile a una vasta gamma di consumatori, puntando a rivoluzionare il mercato delle auto elettriche economiche con soluzioni avanzate e di alta qualità.

A quanto pare la futura Volkswagen low cost che potrebbe chiamarsi ID1 sarà erede della Volkswagen Up che di recente è uscita di produzione dopo 12 anni di carriera.