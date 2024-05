Peugeot si prepara a rivoluzionare il mondo della guida con l’introduzione di Hypersquare, un volante rettangolare simile a quelli delle monoposto da corsa. Verrà presentato per la prima volta in Europa a VivaTech 2024 (22-25 maggio), l’evento parigino dedicato all’innovazione tecnologica. Hypersquare sarà disponibile sui nuovi modelli Peugeot 208 e 2008 a partire dal 2026.

Questo innovativo dispositivo di comando è stato precedentemente mostrato al CES di Las Vegas come parte della Inception Concept, il progetto di Peugeot per una mobilità sostenibile. La concept car si distingue per un motore elettrico a 800 Volt e una batteria da 100 kWh, che garantiscono un’autonomia di 800 chilometri con una sola carica. Gli interni sono realizzati quasi interamente con materiali riciclati e presentano la nuova generazione dell’i-Cockpit, con un’architettura totalmente ripensata.

Ispirato al mondo digitale

Il volante Hypersquare si ispira sia al mondo digitale che a quello dei videogiochi, eliminando il volante tradizionale e le leve in favore di un controllo dello sterzo avanzato. Il design rettangolare del dispositivo richiama i volanti delle auto di Formula 1 e include uno schermo con quattro celle circolari agli angoli. Questo layout permette un’impugnatura naturale e comoda, facilitando l’uso dei comandi principali del veicolo con semplici movimenti del pollice, emulando la gestualità tipica degli smartphone.

Lo schermo, un tablet dedicato, visualizza informazioni di controllo e funzionalità come climatizzazione, volume della radio e ausili alla guida. I comandi sono accessibili tramite le celle circolari e possono essere attivati senza rilasciare il volante. La cornice del dispositivo è realizzata con stampa 3D per garantire un comfort di guida superiore, mentre lo schermo digitale centrale in vetro aggiunge un tocco high-tech.

Con Hypersquare spazi interni ottimizzati

L’adozione dell’Hypersquare ottimizzerà lo spazio nell’abitacolo, integrandosi con il display di infotainment curvo panoramico di Peugeot, un monitor da 21 pollici posizionato sulla parte superiore del cruscotto. Tuttavia, i pulsanti di scelta rapida e i Toggle personalizzabili continueranno a essere presenti nei futuri modelli.

Secondo ricerche di mercato commissionate da Peugeot, i consumatori accolgono con entusiasmo questo radicale cambiamento nel design degli interni. Linda Jackson, CEO di Peugeot, ha sottolineato l’importanza della qualità degli interni in un’epoca in cui si trascorre sempre più tempo in auto. “La funzionalità e l’ergonomia degli interni sono essenziali“, ha dichiarato Jackson. La nuova tecnologia Hypersquare sarà implementata nel 2026, in linea con il piano di rinnovamento dei modelli del segmento B di Peugeot, quali la 208 e la 2008, che beneficeranno anche della tecnologia steer-by-wire.