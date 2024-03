La batteria allo stato solido di ION potrebbe rivoluzionare il settore?

ION Storage Systems, azienda con sede nel Maryland, sta facendo grandi progressi nel campo delle batterie allo stato solido (SSB). Recentemente, l’azienda ha annunciato di aver superato un traguardo significativo con le sue esclusive batterie SSB, dimostrando la loro robustezza e affidabilità.

Ecco le nuove batterie allo stato solido di ION

Le batterie SSB di ION, prive di anodo e senza compressione, hanno superato con successo oltre 125 cicli, mantenendo un degrado della capacità inferiore al 5%. Questo risultato è particolarmente significativo perché indica un potenziale per oltre 1.000 cicli nelle future implementazioni, aprendo la strada a una maggiore durata e affidabilità delle batterie.

Le batterie allo stato solido stanno guadagnando sempre più attenzione poiché promettono un’alternativa potenzialmente più sicura e robusta alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Ciò che distingue le SSB di ION è la loro esclusiva struttura ceramica 3D, che elimina l’uso di materiali anodici convenzionali come la grafite. Questo non solo rende le batterie più sicure, riducendo la necessità di dispositivi di protezione o raffreddamento, ma anche più facili ed economiche da produrre su larga scala.

Attualmente, ION ha iniziato il suo percorso sul mercato in collaborazione con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, testando e sviluppando le sue batterie SSB per applicazioni militari. Tuttavia, l’azienda ha già in programma di espandersi in altri settori, compresi i veicoli elettrici e lo stoccaggio di energia a lunga durata.

La tecnologia delle batterie SSB di ION ha ottenuto anche riconoscimenti dalle autorità statunitensi, essendo l’unica tecnologia senza compressione in grado di raggiungere gli obiettivi di ricarica rapida a temperatura ambiente stabiliti dall’Advanced Research Projects Agency–Energy e dal Vehicle Technologies Office del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

Ricky Hanna, CEO di ION Storage Systems, ha espresso la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando l’impegno dell’azienda nel creare batterie avanzate e affidabili su larga scala. Con accordi pluriennali di fornitura di polvere ceramica con grandi aziende come Saint-Gobain Ceramics, ION è ben posizionata per espandere ulteriormente la produzione delle sue batterie SSB e rivoluzionare il settore della mobilità e dell’energia.