Erede di Lamborghini Huracan: arriverà tra pochi mesi, ecco come sarà [RENDER]

Lamborghini Huracan avrà presto una erede. Il suo successore dovrebbe essere rivelato nel corso dei prossimi mesi. Entro la fine del 2024, la prossima supercar entry-level della Lamborghini sarà disponibile per l’acquisto. Questo modello segnerà un passaggio epocale, sostituendo il caratteristico motore V10 aspirato con un propulsore ibrido plug-in basato su un nuovo V8 sviluppato internamente, invece di utilizzare il motore acquistato dalla consociata Audi.

Tra pochi mesi dovrebbe essere svelata l’erede della Lamborghini Huracan: ecco cosa sappiamo

Da un punto di vista meramente stilistico, l’erede di Lamborghini Huracan sarà strettamente correlata alla supercar ammiraglia Revuelto, presentata all’inizio di quest’anno. Avrà un design spettacolare che segue l’estetica da “astronave” ideata dal capo designer Mitja Borkert, e includerà una serie di elementi distintivi di Lamborghini. Tra questi, uno scarico esagonale, luci a LED a forma di Y e aperture d’aria ben marcate sull’intera carrozzeria per migliorare la deportanza. Questa auto dovrebbe mantere gli stessi principi base della monoscocca in fibra di carbonio della Revuelto. Essendo però la futura entry level in questo caso per molti componenti sarà utilizzato il più economico alluminio.

La piattaforma sarà accorciata per garantire una distinzione visiva rispetto alla Revuelto. A titolo di riferimento, la lunghezza della nuova supercar sarà di 4.947 mm, una dimensione significativamente maggiore rispetto all’edizione esaurita della Huracán Tecnica, che misura 4.567 mm. A proposito di questa futura erede di Lamborghini Huracan, qui vi mostriamo un render pubblicato da pochi minuti dal sito Autocar che immagina in questa maniera il design di questa attesa vettura destinata a far parlare a lungo di se quando finalmente sarà svelata.