Nuovo Renault Kardian: il city SUV sarà presentato il 25 ottobre [TEASER]

Il nuovo Renault Kardian rappresenta il futuro dei SUV compatti e urbani, appositamente progettato per i mercati sudamericani. Si distingue non solo per il suo design rivoluzionario ma anche perché è il primo modello a presentare il nuovo stile del marchio francese al di fuori dell’Europa.

Caratterizzato da un’aura da pioniere urbano, il nuovo Kardian si inserisce perfettamente nel contesto dei city SUV. Uno degli aspetti più distintivi di questo veicolo è la presenza dell’inconfondibile logo Nouvel’R in posizione eretta sulla calandra.

Inoltre, il suo schema di illuminazione esclusivo definisce ulteriormente l’identità della casa automobilistica francese, consolidando la sua immagine nel panorama automobilistico

Proporrà una lunghezza inferiore ai 4,15 metri

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il nuovo SUV del costruttore vanta una considerevole altezza da terra e delle barre al tetto, caratteristiche che sottolineano la sua natura robusta e contemporanea.

Nonostante ciò, la sua sagoma rimane compatta, con una lunghezza inferiore ai 4,15 metri, rendendolo ideale per gli ambienti urbani.

L’attesissimo debutto del nuovo Renault Kardian avrà luogo a Rio de Janeiro (Brasile) il 25 ottobre. Non ci resta che attendere quel giorno per scoprire tutto su questo nuovo modello.