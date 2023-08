Maserati MCXtrema: svelato il nome della nuova auto da corsa [TEASER]

La grande potenza di 740 CV e l’essenza di una vera auto da corsa saranno racchiuse all’interno della nuova Maserati MCXtrema, un nome che incarna l’anima ardita e audace di questa supercar. Fino ad ora conosciuta come Project24, Maserati ha finalmente tolto il velo dal suo ultimo progetto esclusivo.

Il brand di Stellantis ha presentato in anteprima la nuova MCXtrema come tributo alla sua MC20. Questa supercar, primo modello del suo genere totalmente realizzato in Italia, ha inaugurato una fase rivoluzionaria per il Tridente.

Saranno prodotti appena 62 esemplari

Il nome MCXtrema riflette non solo l’indiscutibile eredità sportiva di Maserati Corse, ma rappresenta anche l’estrema, quasi sovrumana, potenza di questa supercar. La casa automobilistica modenese produrrà solo 62 esemplari di questa supercar unica ed esclusiva, tutti già prenotati.

Il progetto è nato con l’ambizione di sfidare i confini del possibile, differenziandosi in modo netto da quanto proposto fino ad ora. Questa creatura, potente e radicale, è destinata a sedurre i gentleman driver più esigenti e gli entusiasti del mondo delle corse.

Il debutto ufficiale è atteso per il 18 agosto

La nuova Maserati MCXtrema è stata concepita per lasciare un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati, risvegliando una passione ineguagliabile per il racing estremo. È pronta a dominare i circuiti di tutto il mondo durante le sessioni di test private grazie al suo design e alle sue prestazioni di alto livello.

Il grande debutto della nuova vettura da competizione è previsto per il 18 agosto al The Quail, durante la famosa Monterey Car Week 2023.