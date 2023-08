BYD Song L: primo sguardo alla versione di serie [FOTO]

Il nuovo crossover elettrico ha affrontato alcuni test alle alte temperature in Cina

La BYD Song L, anticipata da una concept car all’inizio dell’anno, si mostra ora finalmente nella versione di serie. Abbiamo di fronte l’ultimo modello progettato dalla casa automobilistica cinese, rivelato attraverso un paio di foto che mostrano un prototipo con camuffamento blu.

Le due immagini arrivano direttamente da BYD, a seguito di test alle alte temperature effettuati a Xinjiang (Cina). Rispetto al concept originale, il design esterno della nuova Song L ha subito una serie di modifiche, pur mantenendo in gran parte la forma generale.

Il marchio cinese ha implementato dei cambiamenti significativi, come i fari leggermente più semplici con DRL a LED nella parte superiore. Il paraurti anteriore è stato completamente rivisto, mantenendo però la piccola griglia centrale vista sulla concept car, anche se senza le ampie prese d’aria su entrambi i lati.

Sul retro è stato eliminato il diffusore visto sul concept

Il profilo laterale della BYD Song L è rimasto sostanzialmente invariato, e nonostante il rivestimento mimetico, risulta evidente che le pieghe angolari del concept sono state preservate. Sono invece scomparse le piccole prese d’aria posizionate dietro le ruote anteriori, sostituiti con specchietti retrovisori esterni tradizionali.

I designer di BYD hanno lavorato ulteriormente per affinare e semplificare la parte posteriore del veicolo. Pur conservando i fanali a LED con grafiche rosse come nel concept, la Song L non presenta alcun diffusore. Un dettaglio chiave che è rimasto invariato dal concept al modello di produzione è l’alettone che si estende dal tetto.

Alla base ci sarà la e-platform 3.0

Sappiamo che alla base della vettura c’è la e-platform 3.0 della casa cinese, già adoperata per altri modelli, tra cui la Seal. Questo pianale supporta configurazioni mono e bimotore e ci aspettiamo che la nuova BYD Song L venga offerta in entrambe le varianti.

Infine, sappiamo che questa piattaforma è compatibile con la batteria Blade 800V di BYD e che il nuovo EV sarà dotato di sospensioni pneumatiche DiSus-A sviluppate internamente. Sul mercato affronterà artisti del calibro di Kia EV6 e Hyundai Ioniq 5.