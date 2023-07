Alfa Romeo: ecco il volante della nuova supercar attesa il 30 agosto [TEASER]

L’attesa per la presentazione del misterioso nuovo modello di Alfa Romeo è ormai tanta. Il prossimo 30 agosto, presso il Museo Alfa Romeo di Arese, Il Biscione svelerà la sua ultima creazione.

Nell’attesa, Jean-Philippe Imparato – CEO del brand di Stellantis – ha pubblicato un nuovo teaser su Twitter di ciò che ci aspetta, mostrando il presunto volante della probabile supercar. Nonostante l’immagine sia intenzionalmente sfocata, è possibile distinguere diversi dettagli interessanti.

Tra questi, spicca il logo posizionato al centro del volante e ciò che sembra essere il rivestimento cromato delle razze.

Alfa Romeo ha già confermato che l’auto sarà prodotta in pochissimi esemplari, già tutti venduti, nonostante il prezzo tipico di un’hypercar. L’ispirazione per il design di questa sportiva proviene dall’iconica Alfa Romeo 33 Stradale, un vero gioiello del passato.

Molto probabilmente, condividerà alcune caratteristiche con la Maserati MC20, tra cui il motore V6 Nettuno biturbo da 3 litri. Tuttavia, sul nuovo modello potrebbe esserci un’aggiunta importante: un motore elettrico che potrebbe aumentare la potenza totale a quasi 800 CV.

Imparato e il team del marchio di Arese stanno fornendo informazioni un po’ alla volta. Solo pochi giorni fa, è stato rivelato il primo dettaglio: un trilobo frontale con forme rivisitate rispetto ai modelli attualmente in produzione, con il logo del Biscione applicato direttamente sui listelli orizzontali. Non ci resta a questo punto che attendere i prossimi giorni e vedere se emergeranno ulteriori informazioni sulla nuova supercar Alfa Romeo.

7️⃣9️⃣2️⃣ hours and less than 6️⃣ weeks left to ignite your spirit with @Alfa_Romeo. Witness history unfold on August 30th as ©ourage and passion ©onverge to give birth to a visionary ©reation 😉

Save the date! pic.twitter.com/JLvmA4caWc

— Jean-Philippe Imparato (@JPImparato) July 28, 2023