Nuova Lancia Ypsilon: prodotto il primo esemplare della prossima generazione

Confermata dal produttore torinese, la nuova Lancia Ypsilon è pronta per entrare nella fase di produzione. La notizia è stata resa ufficiale da Luca Napolitano, CEO del marchio di Stellantis, attraverso un post pubblicato su X (ex Twitter).

Sottolineando l’importanza di questo nuovo capitolo nel Rinascimento Lancia, Napolitano ha affermato: “Siamo pronti per fare un ulteriore passo avanti”. È presso lo stabilimento Stellantis di Saragozza (Spagna) che è stato costruito il primo esemplare della nuova Ypsilon.

Il brand torinese ha annunciato che la nuova generazione dell’iconica vettura rappresenta l’inizio di una serie di nuove implementazioni nel loro piano produttivo. Sappiamo che il debutto del nuovo modello è previsto nel corso del 2024, a cui seguirà il lancio della Gamma nel 2026 e della nuova Delta nel 2028.

Luca Napolitano ha anticipato che la nuova Lancia Ypsilon prevederà anche una versione 100% elettrica e una mild hybrid con sistema a 48V. Tuttavia, bisognerà attendere la presentazione ufficiale per conoscere i dettagli sulle specifiche tecniche.

La decisione di utilizzare la fabbrica spagnola per la produzione della nuova Ypsilon rivela già alcune interessanti informazioni. Infatti, Saragozza è nota per assemblare modelli come l’Opel Corsa e la Peugeot 208. Di conseguenza, è probabile che la nuova vettura condivida numerose componenti con le due auto appena citate, tra cui forse la piattaforma CMP.

Ad ogni modo, l’arrivo della Lancia Ypsilon 2025 segna un passo molto importante nella rinascita della storica casa automobilistica torinese, sottolineando il suo impegno continuo nella produzione di veicoli innovativi e sostenibili.

The first New Lancia Ypsilon has been produced. Today we take another step ahead in the Renaissance of the Lancia brand. We are ready.#Lanciaisback #LanciaRenaissance #Lanciaisready pic.twitter.com/k5ZWZ5OYc9

— Lancia (@lancia_official) July 28, 2023