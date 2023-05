Great Wall Lightining Cat: l’anti Tesla cinese

Great Wall Motors ha presentato una berlina premium con propulsore completamente elettrico, che sarà in vendita all’inizio del 2024, con specifiche, prezzi e nome che dovrebbero essere rivelati nei prossimi mesi. In Cina la nuova auto si chiama “Lightning Cat“, anche se in Europa le auto GWM potrebbero assumere un sistema di denominazione numerica più convenzionale, tanto che potenzialmente potrebbe essere ribattezzata “07”.

Great Wall sfida ambiziosa

Dopo essere entrata nel 2013 nel mercato del Vecchio Continente con il pick-up Steed, il marchio cinese mira a crescere e a espandersi ancora di più. Questa nuova berlina è la seconda auto ad arrivare in Europa da GWM ed è pronta a lanciare la sfida alle varie Ioniq 6 di Hyundai , la Kia EV6 e soprattutto Model 3 di Tesla. L’azienda afferma che la sua nuova creatura “condivide il caratteristico DNA del design retro-futuristico del marchio”.

Toby Marshall, Managing Director, GWM UK, Toby Marshall ha dichiarato: “La presentazione del nostro prossimo veicolo elettrico premium è un’occasione davvero importante per il marchio. Abbiamo sempre saputo che il nostro primo modello, Funky Cat , era solo l’inizio. Ci sono molte altre cose eccitanti in arrivo”.

Già presente in Cina

Abbiamo già visto il Lighting Cat, o “07”, fare il suo debutto pubblico allo Shanghai Auto Show all’inizio di quest’anno. È una quattro porte di dimensioni e forma simili alla Ioniq 6, con il frontale che strizza l’occhio alla tradizione Porsche con ampi fari circolari. Nel frattempo, la parte posteriore ha echi dei modelli Bentley, con le sue luci posteriori angolate posizionate in cima ai fianchi.

L’interno segue il tema del Funky Cat, con un grande schermo centrale di infotainment e tre strumenti davanti al guidatore. La plancia è sormontata da materiali di buona qualità, mentre c’è spazio per le gambe e per la testa nella parte posteriore, nonostante la linea del tetto spiovente. L’ampio tetto panoramico in vetro, i sedili in pelle sintetica e le luci ambientali interne saranno tutte caratteristiche standard.

Caratteristiche

In Cina l’auto può essere acquistata con una batteria da 83,5 kWh, con un’autonomia di oltre 640 chilometri. La potenza di 400 CV provengono dal sistema a doppio motore che offre un impressionante tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 4,4 secondi. A queste latitudini è possibile che avremo una versione più economica a motore singolo e due ruote motrici e meno potenza. GWM aggiungerà anche nuove varianti all’altra Funky Cat entro la fine dell’anno con specifiche più elevate, tra cui sedili riscaldati e raffreddati con funzioni di massaggio e persino un’opzione di batteria più grande.