Volkswagen ID: in cantiere una versione EV della Tiguan

In casa Volkswagen si mette mano ai progetti dal sapore elettrico. In cantiere ci sarebbe una Tiguan a batteria e dal design classico.

All’orizzonte ci sono dei nuovi SUV concepiti per dare a Volkswagen una più ampia diffusione di modelli elettrici in ciascuno dei principali segmenti di mercato europei. Si baseranno sulla piattaforma della Volkswagen ID.4 e Volkswagen ID.5 , e avranno la trasmissione elettrica più potente disponibile. Esordio entro la fine dell’anno 2024.

I piani di Volkswagen

Inclusi nei piani del SUV elettrico di Volkswagen ci sono un paio di nuovi crossover, uno di medie dimensioni e l’altro molto più piccolo, ma entrambi destinati a segmenti di volume tradizionali, oltre a un top di gamma lussuoso e altamente avanzato. La prima ad arrivare sarà quella che gli addetti ai lavori dell’azienda chiamano la Tiguan elettrica. Descritto come dotato di un design esterno più tradizionale e verticale rispetto a ID.4 e a ID.5, è in programma entro il 2025.

La piattaforma MEB evolve

La segretezza circonda il nuovo modello, anche se dovrebbe offrire la trazione posteriore e trazione integrale insieme a un’abitabilità interna standard a cinque posti e opzionale a sette. La base per il prossimo SUV elettrico di fascia media di Volkswagen è la nuova architettura MEB+ dell’azienda, una versione ulteriormente sviluppata dell’odierna struttura MEB annunciata da Schäfer nel 2022.

“Il MEB ha ancora molto potenziale. Il nostro obiettivo è portare la piattaforma al livello successivo”, ha affermato. “Per raggiungere questo obiettivo, stiamo investendo in modo sostanziale nel potenziarlo. Con il MEB+ saremo quindi in ottima posizione per gli anni a venire”, ha dichiarato il CEO di Volkswagen. Tra gli sviluppi chiave previsti per la MEB+ c’è l’adozione della nuova tecnologia unificata delle celle della batteria, che, ha confermato Volkswagen, dovrebbe essere introdotta nel 2025. Ciò suggerisce che la Tiguan elettrica non sarà lanciata prima della metà del decennio. Non resta, quindi, che aspettare gli sviluppi di un piano che promette di essere particolarmente ambizioso e affascinante.