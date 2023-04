MG Cyberster: le immagini della nuova spider elettrica

Il marchio MG, legato a un passato di sportive, lancerà a breve la sua Cyberster, vettura a due posti secchi e tetto in tela.

Il passato di MG è costellato da piccole sportive, a cielo aperto o semplicemente coupé. Vetture di grande fascino, di tradizione, in pieno stile british. Il marchio dal 2006 è stato venduto alla cinese SAIC, che però nel suo nuovo corso non aveva finora mai legato la storia all’attualità, introducendo nel mercato soltanto delle auto funzionali all’appetito degli automobilisti (leggasi SUV), berline e station wagon. Adesso, il destino sembra svoltare con la Cyberster, “sportivetta” elettrica dalla guida en plein air.

Pochi richiami al passato

Il richiamo al passato è riferibile soltanto al tipo di auto che abbiamo di fronte, perché per il resto la Cyberster si staglia sulla scena con una massiccia modernità. La formula è quella della due posti con capote di tela, mentre la silhouette è dinamica e scolpita, con uno spiccato senso aerodinamico: per questo la vettura sempre più snella e filante rispetto ai 4,53 metri di lunghezza dichiarati. Per il resto scordiamoci le varie GT, Midget e compagnia. Quelle sono opere legate a un’altra storia, mirabili compagne di un’era gloriosa. Adesso, la svolta è smarcata verso l’elettrificazione senza gusto retrò.

MG promette prestazioni di livello

La MG promette delle buone performance, tuttavia il powertrain elettrico sconta un ingombrante peso sulla bilancia: la Cyberster dichiara una massa variabile da 1.850 a 1.985 kg. Secondo le informazioni rilevabile dai documenti di omologazione, sarà offerta una versione a motore singolo e trazione posteriore da 314 CV e una bimotore da 544 CV, entrambe in grado di viaggiare a una velocità di punta di 200 km/h. I dati relativi ad accelerazione e batterie, invece, non sono stati ancora rilasciati, ma gli esperti promettono che ci sia da leccarsi i baffi. La concept, uscita nel 2021, garantiva 800 km di autonomia, dunque, vedremo se la vettura di serie riuscirà almeno a eguagliare quel dato. Meglio ancora se riuscisse a far di più. Staremo a vedere.