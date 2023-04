Alfa Romeo Stelvio: dal 2026 sarà elettrica

L’indiscrezione rilasciata da Autocar conferma le supposizioni effettuate negli ultimi tempi: la prossima generazione di Alfa Romeo Stelvio sarà totalmente elettrica. Dunque, il SUV del Biscione che è stato recentemente oggetto di un restyling, a partire dal 2026 riceverà una seconda generazione che salterà la fase di elettrificazione ibrida per abbracciare il mondo alla spina al 100%. I più accaniti fan del marchio italiano non saranno molto contenti di questa notizia, ma le intenzioni della dirigenza Alfa sono state esplicate in più occasioni tramite la voce dell’AD, Jean-Philippe Imparato.

Nuova piattaforma

Non ci sono ancora le conferme, ovviamente, ma la prossima Alfa Romeo Stelvio dovrà salutare la celebre e dinamica piattaforma Giorgio per abbracciare la STLA Large, che sarà impiegata anche per l’ammiraglia Alfa di segmento, della quale si vocifera da molto tempo. Questa architettura è la stessa della Peugeot Inception Concept mostrata a inizio 2023 con una batteria da 100 kWh.

Autonomia consistente

La futura Alfa Romeo Stelvio dovrebbe arrivare ad avere un’autonomia di circa 720 km. Un range di percorrenza molto simile a quello che dovrebbe avere anche la futura Giulia elettrica, utile per fare sembrare il passaggio dal termico all’elettrico il meno traumatico possibile per tutti gli alfisti, almeno in termini di versatilità, uso e comfort generale.

Potenza della futura Alfa Romeo Stelvio

Per quanto riguarda la potenza, la prossima Alfa Romeo Stelvio dovrebbe essere equipaggiata con motore singolo da 350 CV, nella sua versione di ingresso, per poi salire agli 800 CV della Veloce. La variante più sportiva rimarrebbe la Quadrifoglio, con una potenza di circa 1.000 CV che quasi raddoppierebbe i 510 CV dei modelli attuali dotati del 2.9 V6.

Ovviamente si perderebbe il sound e la grinta di un motore che ha fatto scuola, ma le performance sarebbero garantite. Sia Stelvio che Giulia, dovrebbe continuare a essere prodotte in Italia nello stabilimento di Cassino, nel Lazio.