Porsche Cayenne 2023: quante novità nell’abitacolo

Il prossimo 18 aprile ci sarà il debutto del restyling della Porsche Cayenne, il Suv ad alte prestazioni di Zuffenhausen che promette un bel carico di novità. Sottopelle vedremo un affinamento del powertrain, mentre in superficie i tecnici tedeschi hanno apportato molti cambiamenti all’abitacolo. Gli interni diventano più tecnologici e dinamici, seguendo il filone introdotto dalla Taycan. Il cliente Porsche è molto esigente e ancorato alla tradizione, chissà come accetterà questa scelta.

Punta sulla connettività

Parlando degli interni della Porsche Cayenne, questi si sono da sempre issati al vertice qualità ed ergonomia, mentre adesso perdono un po’ della loro esclusività, raccogliendo il testimone della Taycan e introducendo l’interfaccia Porsche Driver Experience. La plancia muta la sua fisionomia, merito di un nuovo schermo curvo da 12,6″ collocato davanti al guidatore. La console centrale, invece, è caratterizzata dallo schermo da 12,3″ dell’infotainment e dalla nuova superficie in nero lucido con comandi fisici e virtuali per clima e volume.

Sarà disponibile, per la prima volta, un display da 10,9″ per il passeggero anteriore, in grado di proiettare contenuti in streaming durante la guida senza disturbare il conducente. La Cayenne facelift offre di serie anche un vano raffreddato per la ricarica wireless dello smartphone e le prese Usb-C anteriori e posteriori.

Un pizzico di tradizione

Tramite una strumentazione altamente personalizzabile, si possono avere fino a sette differenti grafiche, in base all’allestimento e al powertrain. Da ipotizzare che la più gettonata possa essere la Classic, che riproduce i cinque strumenti analogici che rimandano alla tradizione della casata. Altro elemento in comune con la storia è il pulsante di avviamento a sinistra del volante, mentre i comandi della trasmissione automatica sono stati spostati tra la strumentazione e la console centrale, a beneficio di un portaoggetti aggiuntivo.

Nuovo sistema di climatizzazione Porsche

Sulla Cayenne prossima al debutto ci saranno dei nuovi comandi sulla console centrale destinati alla climatizzazione, che può contare anche su delle bocchette di aerazione prive di lamelle e su un sistema di filtraggio dell’aria con ricircolo automatico collegato al Gps. Tramite la navigazione predittiva la vettura è in grado di attivare la funzione dell’aria prima di entrare in una galleria.