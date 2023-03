Lancia: il nuovo concept debutta nel Metaverso

Qualcosa si muove nel mondo Lancia, un timido segnale di ripartenza è stato dato, anche se per osservare il nuovo concept realizzato dal brand italiano, è necessario fare un tuffo nel Metaverso, la realtà virtuale. Quindi, Lancia sceglie prima un pubblico virtuale per svelare un nuovo e atteso veicolo, che detterà le linee stilistiche dei futuri modelli del marchio. Per adesso l’auto è ricoperta da un telo, ma il 28 marzo verrà rivelata in occasione della Metaverse Fashion Week 2023.

Successivamente ci sarà occasione anche di vederla dal vivo, grazie alla sua partecipazione “in carne e ossa” alla Milano Fashion Week, che si terrà nel capoluogo lombardo il prossimo 15 aprile. Lancia, dunque, catalizza l’attenzione delle prossime settimane.

Cosa nasconde Lancia

Sotto al velo si intravede la sagoma di una macchina che non ha per niente l’aria di essere un’utilitaria, né tanto meno un SUV. Molto probabilmente ci sarà una berlina o una coupé, inseguendo la grande tradizione del marchio, che ha fatto la storia con questa tipologia di carrozzeria. In ogni caso, tramite questo concept vedremo quali saranno i caratteri stilistici delle prossime auto con l’effige Lancia.

Nel prossimo futuro si parla di una grande ammiraglia, con esordio nel 2026 e un nome pesante da indossare: Aurelia. Successivamente sarà la volta di un’altra icona, la Delta, con deadline fissata nel 2028. La prima, però, a vedere la luce sarà la nuova generazione di Ypsilon, che debutterà nel 2024. Nel frattempo godiamo il concept Pu+Ra Emozione, che rispetto a quello del 2022 avrà un design più consono alle automobili.

Appuntamento nel Metaverso

Senza dubbio l’anteriore del concept sarà contraddistinto da una firma luminosa a “Y”, mentre le forme generali saranno squadrate. La nuova Ypsilon non seguirà questi dettami stilistici, perché sarà l’ultimo baluardo del termico prima di una conversione 100% elettrica. In ogni caso, per vederla in anteprima basterà rispondere presenti all’appuntamento dal 28 al 31 marzo nel Luxury Discrict di Decentraland, uno dei metaversi più famosi e affollati.