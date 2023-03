Opel Grandland, la prossima generazione sarà elettrica

La Opel Grandland avrà un’erede designata, che arriverà sul mercato a partire dalla seconda metà del 2024. La grossa novità che porta in dote riguarda la sua alimentazione, che non sarà più la tradizione benzina o gasolio, bensì elettrica. Una scelta che non deve stupire, visto il periodo e la strada intrapresa dal mondo dell’automobile. La nuova suv compatta sarà assemblata sulla piattaforma STLA Medium nello stabilimento di Eisenach, in Germania.

La fabbrica Opel di Eisenach

Stellantis sta puntando molto sul sito tedesco, che è stato oggetto di un investimento di oltre 130 milioni di euro. La produzione di un’auto elettrica a Eisenach si figura come un ulteriore passo avanti per Opel verso l’impegno di proporre una gamma 100% elettrica entro il 2028. Questa fabbrica è stata inaugurata nel settembre del 1992 con la produzione dell’Opel Astra e si trova nella regione della Turingia, nella Germania centrale. Nei suoi trent’anni e più di esercizio ha sfornato oltre 3,7 milioni di veicoli.

L’investimento del Gruppo Stellantis esprime la volontà di dare attuazione al piano strategico Dare Forward 2030. Tale progetto prevede di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 50% rispetto al 2021 entro il 2030, arrivando a un azzeramento completo nel 2038.

Gli obiettivi di Dare Forward 2030

Un altro obiettivo del piano Dare Forward 2030 è quello di giungere entro la fine del decennio al 100% di vendite di veicoli elettrici nel Vecchio Continente e con il 50% di autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti. Per arrivare a tutto questo, il Gruppo Stellantis ha la chiara intenzione di investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell’elettrificazione e nello sviluppo di software necessari alla produzione di veicoli elettrici che possano soddisfare le esigenze dei clienti. In questa ottica è stato previsto anche l’investimento di Eisenach, che sarà seguito da tanti altri. Nel frattempo la gamma di Opel si fa sempre più elettrica.