Nuova Lynk & Co 01 2023: nuovo design e ibrido da 245 CV

A due anni dal suo esordio sul mercato in Europa (Italia compresa), Lynk & Co 01 potrebbe a breve termine ampliare la propria gamma. L’interessante (anche per le modalità di possesso, come vedremo) SUV che fa capo al “colosso” cinese Geely è stato, nella seconda metà 2022, oggetto di un aggiornamento nelle proposte per il mercato cinese. Si tratta, secondo quanto appreso da fonti Web, di una declinazione EM-F, provvista del sistema di alimentazione full-hybrid di Geely, che eroga 245 CV. Anche se non ci sono stati dettagli ufficiali in merito a un suo eventuale “sbarco” in Italia, la novità ha suscitato notevole interesse.

Restyling 2023 della Link & Co 01: tutte le novità

Il “maquillage” di Lynk & Co 01 EM-F full hybrid da 245 CV complessivi, ha riguardato il disegno della fanaleria posteriore e dei paraurti: modifiche di dettaglio, dunque.

Dotazione tecnologica

La “politica” messa in atto dal Costruttore consiste nell’equipaggiare le auto Lynk & Co con un assortimento di dotazioni pressoché completo, a tutto vantaggio della massima semplificazione di impiego del veicolo. L’equipaggiamento del SUV 01 comprende, in effetti e soltanto per citare i principali accessori:

Cerchi in lega da 20”;

Dispositivi ADAS di ausilio attivo alla guida ripresi dalla più recente produzione Volvo;

Infotainment con tecnologia di connettività in cloud per consentire l’aggiornamento “over-the-air” delle funzionalità e dei servizi di bordo ed a disposizione degli utenti;

Connettività con le App dei device mobili.

Interni

L’abitacolo di Lynk & Co 01 evidenzia una notevole cura nell’assemblaggio. Rivestimenti e cuciture di qualità, impiego di ecopelle e tessuti realizzati con riciclo di nylon (anche il vano portaguanti è rivestito con tessuto riciclato), pochi comandi “fisici”, la “nicchia” per la ricarica a induzione degli smartphone, un ampio cassetto e un vano portaoggetti con due prese Usb nel tunnel centrale e il tetto apribile costituiscono i principali elementi interni.

Motori

Sotto al cofano, Lynk & Co 01 Plug-in viene equipaggiata con l’unità motrice 1.5 benzina turbo a tre cilindri (di origine Volvo) da 180 CV a 5.500 giri/min e 265 Nm di coppia massima, abbinata ad un motore elettrico da 82 CV (con batteria da 14,1 kWh di capacità utile) per una potenza di sistema di 261 CV. La versione Full Hybrid adotta la stessa motorizzazione 1.5 tre cilindri da 143 CV a 5.500 giri/min e 215 Nm di coppia massima abbinata ad un motore elettrico da 54 CV e 130 Nm (con batteria agli ioni di litio da 1,8 kWh “lordi”).

Consumi

Su strada, l’adozione del sistema ibrido ricaricabile si fa decisamente sentire: il Costruttore dichiara, per Lynk & Co 01 Plug-in, un consumo di 1,2 litri di benzina a ciclo medio (con la batteria carica), e 27 g/km di emissioni di CO2. L’autonomia in modalità elettrica arriva a 70 km. Per la ricarica della batteria, Lynk & Co indica, sugli esemplari prodotti a partire da agosto 2022, un tempo di due ore e mezza-tre ore attraverso una colonnina a 16A.

Prezzo

Lynk & Co 01 è in vendita a partire da 42.500 euro. Come si accennava più sopra, la vettura è praticamente “full optional”.

Pro e Contro della nuova Link & Co 01

Il SUV cino-svedese viene proposto in un unico allestimento, che comprende una ricca dotazione di serie tanto dal punto di vista degli equipaggiamenti quanto in materia di digitalizzazione e multimedialità. Le finiture sono ben curate, il prezzo di vendita è inferiore rispetto ad alcuni competitor di pari segmento, lo spazio a bordo è ampio. I consumi dichiarati sono decisamente bassi.

Per restare nell’ambito dei pro e contro, la presenza della batteria agli ioni di litio al di sotto del piano di carico posteriore (collocazione del resto necessaria, per motivi di sicurezza) limita un po’ la capacità del vano bagagli nella versione Plug-in (da 397 litri a 1.213 litri: volume accettabile per le normali esigenze familiari, tuttavia non si tratta di valori eccezionali per uno Sport Utility lungo quattro metri e mezzo e largo quasi un metro e novanta).

La nuova Link & Co 01 si può acquistare o noleggiare in Italia?

Quando (e se) arriverà in Europa, la nuova edizione EM-F full hybrid da 245 CV di Lynk & Co 01 annunciata nell’estate 2022 potrebbe confermare le formule di possesso e di utilizzo dell’attuale declinazione da 261 CV complessivi.

In effetti, relativamente al “capitolo come ordinarla”, la Sport Utility ibrida “cugina” di Volvo XC40 per unità motrice e piattaforma può essere acquistata oppure noleggiata. In alternativa al “tradizionale” acquisto, Lynk & Co 01 può essere guidata in abbonamento, al costo di 500 euro al mese con 1.250 km mensili (oltre questa soglia c’è un sovrapprezzo di 15 centesimi al km; al contrario, i km non percorsi in un mese dal “target” 1.250 vengono aggiunti al mese successivo): l’utente deve avere almeno 21 anni, essere in possesso della patente da almeno 3 anni, e paga 500 euro al mese.

Interessante la possibilità di rinnovare, ogni 30 giorni, l’abbonamento oppure disdirlo: non c’è alcun limite minimo di tempo, tuttavia occorre informare l’azienda con un preavviso di almeno 20 giorni.