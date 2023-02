Nuova BMW X2 2023: il SUV compatto sarà anche elettrico

La Casa dell’elica è pronta a rinnovare completamente la BMW X2, sia dal punto di vista stilistico che per quanto riguarda la dotazione tecnologica, inoltre anche la gamma di motorizzazioni riceverà novità e sarà più ampia e completa.

Caratteristiche principali della nuova BMW X2 2023

Giunta alla seconda generazione, la nuova X2 seguirà il linguaggio stilistico che caratterizza gli altri SUV-Coupé Bmw, in particolare per quanto riguarda la coda che distingue le “sorelle maggiori”. La rinnovata X2 è stata già avvistata sotto forma di prototipo completamente camuffato sulle strade europee in occasione dei classici test su strada che anticipano il debutto di ogni nuovo modello che in questo caso dovrebbe arrivare entro l’anno.

Novità nel look

Dai render che circolano in rete e dalle immagini spia che hanno immortalato i primi prototipi su strada della Bmw X2 nuova generazione, il SUV bavarese dovrebbe adottare per la prima volta la coda posteriore – proprio come le sorelle X4 e X6 – lambita da un lunotto molto spiovente che strizza l’occhio alle vetture coupé. All’anteriore troveremo una calandra a doppio rene decisamente più grande di quella che caratterizza l’attuale versione, mentre i proiettori saranno FULL-LED e dalla forma più sottile. I fascioni paraurti saranno sportiveggianti e avranno dettagli aerodinamici più pronunciati a seconda delle versioni. Le dimensioni saranno decisamente più generose e dagli attuali 4,36metri si potrebbe arrivare ad una lunghezza di circa 4,5 metri.

Interni

Gli interni della Bmw X2 del 2023 potranno contare su una dose di tecnologia decisamente elevata e ricalcheranno il cockpit della X1. La plancia sarà dominata dal nuovo schermo Curved con OS8 che ingloba la strumentazione 100% digitale e l’impianto di infotainment. Non mancherà l’evoluzione del BMW iDrive, nuovi comandi vocali, connettività per smartphone con Apple CarPlay e Android Auto wireless. La dotazione includerà anche la BMW Digital Key Plus (configurabile tramite smartphone) e la Personal eSIM con connessione Internet veloce 5G. Le maggiori dimensioni offriranno un maggiore spazio per i passeggeri posteriori e per i relativi bagagli.

Motorizzazioni previste

Decisamente ampia e variegata l’offerta di motorizzazioni che abbraccerà ovviamente la tecnologia elettrificata per ottimizzare consumi ed emissioni. La gamma comprenderà anche con le unità a benzina mild hybrid a benzina con potenze da 170 a 218 CV, a cui si aggiungeranno i mild hybrid diesel da 163 e 211 CV. Non mancheranno le ibride ricaricabili alla spina da 245 e 326 CV. Come unità entry-level ci saranno invece le motorizzazioni benzina e diesel, con potenze rispettivamente da 136 CV e 150 CV. In un secondo momento arriverà anche la variate sportiva M35i in grado di sviluppare oltre 300 CV. Il cambio sarà per tutte le versioni il nuovo doppia frizione a 7 marce, mentre la trazione sarà anteriore o integrale xDrive.

Versione elettrica iX2

Il restyling 2023 della X2 sarà declinato anche in versione 100% elettrica denominata iX2, forte di una potenza di ben 313 CV e capace di garantire un’autonomia di circa 450 km con una sola carica di energia. La versione iX2 avrà alcuni accorgimenti aerodinamici, come i cerchi in lega specifici, per ottimizzare la sua efficienza.

Prezzo e data di uscita

La seconda generazione della Bmw X2 dovrebbe debuttare entro le fine del 2023, mentre i prezzi di listino potrebbero avere una base di circa 45mila euro.