Ferrari, sulle strade di Maranello spunta una nuova hypercar

Nel marzo del 2013, ben dieci anni fa, la Ferrari presentava la sua Hypercar per gli anni Dieci del nuovo millennio, e lo fa nella vetrina del Salone di Ginevra. Si chiama LaFerrari, un nome evocativo e che vuole esprimere la natura di questo modello così estremo. Adesso, la storia dovrebbe ripetersi perché tra le strade di Maranello è stato intercettato un esemplare che potrebbe essere la prossima hypercar del Cavallino Rampante. A prima vista, grazie a un video che circola su YouTube, lo sviluppo sembra ancora in fase embrionale. Dunque, bisogna attendere ancora un po’ di tempo.

Struttura classica

La nuova vettura ad alte prestazioni del Cavallino Rampante dovrebbe avere un’architettura classica, quindi, con il motore centrale. Da quello che traspare tramite il filmato visto su YouTube dal canale Varryx, questo misterioso esemplare ha una novità assoluta che è un paraurti innovativo, adesso molto basso e con al centro tre grandi prese d’aria. Non si sa tutt’ora quale funzione dovrebbero avere queste aperture sulla vettura di serie, ma – con ogni probabilità – potrebbero servire per mandare il flusso d’aria sul parabrezza, per generare deportanza alle altissime velocità.

Dettagli sofisticati

Quello che traspare, specialmente nell’osservare il lato della prossima Ferrari, è la realizzazione di un profilo basso e slanciato, raccordato in modo uniforme con il grande alettone posteriore. Quest’ultimo, però, potrebbe essere una prerogativa esclusiva delle versioni da pista. Nel retrotreno, infine, si notano con piacere due grandi tubi di scarico, posizionati in alto, ovviamente sempre per motivi aerodinamici.

La nuova Ferrari nel 2024

Ovviamente le certezze sono poche, parliamo per ipotesi. Tuttavia, fonti molto vicine al Cavallino, ma non ufficiali e non confermate, hanno ipotizzato che la prossima hypercar che sostituirà LaFerrari, potrebbe debuttare nel mese di ottobre 2024, con un numero di esemplari destinati alla produzione e alla commercializzazione fissato a 599. Basterà pazientare ancora un po’ per scoprire se effettivamente questo scenario diventerà realtà.