Nuova BMW Serie 5 2023: si rinnova con nuove tecnologie

Il debutto della nuova BMW Serie 5 2023 si avvicina sempre più: l’attesa berlina di segmento E debutterà ufficialmente nei prossimi mesi, ma è ormai da tempo che i prototipi ben camuffati del modello teutonico sono stati avvistati e spiati lungo le strade d’Europa durante gli immancabili test su strada.

Come sarà la nuova BMW serie 5?

La serie 5 nuova generazione (nome di progetto G61), proposta in un primo momento in versione berlina quattro porte e successivamente nella variante station wagon, conosciuta con il nome di Touring, sarà uno degli ultimi modelli del marchio tedesco a vantare ancora propulsori termici, prima dell’attesa rivoluzione 100% elettrica che riguarderà anche la Casa dell’elica.

Design rinnovato

Per quanto riguarda il design degli esterni, la Bmw serie 5 ottava generazione si discosta dagli modelli BMW caratterizzati da una linea non convenzionale. La rinnovata berlina bavarese vanterà un look più classico e meno ardito, evoluzione versioni attuali della Serie 5. I proiettori saranno più inclinati e divisi dalla classica mascherina a doppio rene, leggermente più grande di quella attuale, ma decisamente più classica rispetto a quella a forma di “denti a castoro” della Serie 4.

La zona posteriore sarà invece caratterizzata da fari full-LED che si estenderanno orizzontalmente. Saranno disponibili numerosi allestimenti che caratterizzeranno anche l’estetica della vettura, a partire dalle cromature e fino ad arrivare alle appendici aerodinamiche, tipiche delle versioni “M Sport”.

Interni

Gli interni della nuova serie 5 punteranno più sul minimale e sul tecnologico: non mancherà il sofisticato infotainment I-Drive 8, svelato al CES del 2021. La plancia sarà dominata da due enormi display appaiati, dedicati rispettivamente alla strumentazione digitale (12,3 pollici) e al già citato impianto multimediale (14,9 pollici) dotato di aggiornamenti OTA. Nuovo anche l’Head Up Display caratterizzato da Intelligenza artificiale.

La scelta dei materiali sarà ovviamente ampia e comprenderà una lunga sfilza di rivestimenti in pelle e inserti per la plancia (carbonio, legno, alluminio etc.). I sedili sia anteriori che posteriori saranno regolabili elettricamente, oltre a proporre la funzione massaggio.

Nuove motorizzazioni

Basata sulla piattaforma CLAR, la prossima serie 5 potrà essere abbinata aduna vasta serie di motorizzazioni mild hybrid benzina e diesel, a cui si aggiungeranno le versioni ibride plug-in. Al vertice dell’offerta non mancherà la variante super sportiva M5 con motore 4.4 litri V8 biturbo elettrificato da 750 CV. In gamma troveremo anche nella versione elettrica i5, proposta in varie livelli di potenza, che dovrebbero arrivare fino a 600 CV.

Quando uscirà e prezzo della nuova BMW Serie 5

La nuova Serie 5 dovrebbe essere presentata ufficialmente nei primi mesi del 2023, mentre la variante a zero emissioni arriverà in estate. I prezzi di listino dovrebbero partire intorno ai 60.000 euro per le motorizzazioni mild hybrid a benzina, mentre l’EV da 70.000 euro.