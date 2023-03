Nuova Alfa Romeo Giulietta 2023: un possibile ritorno!

L’Alfa Romeo Giulietta, prodotta dal 2010 al 2021, ha lasciato un vuoto tra gli appassionati della Casa del Biscione, solo parzialmente colmato dall’arrivo della Tonale. Da quando la Giulietta è fuori produzione si parla in continuazione dell’arrivo una ipotetica nuova Giulietta, cosa spesso smentita e altrettante volte annunciata dai soliti rumors e indiscrezioni. Ora però, qualcosa sembra davvero muoversi e un eventuale ritorno della Giulietta non sembra più così improbabile.

In arrivo un nuovo modello di Alfa Romeo Giulietta?

Il segmento C continua ad essere uno dei più apprezzati dalla clientela e tra i numerosi Gruppi automobilistici che continuano ad investirci troviamo anche Stellantis, con i suoi modelli targati Citroen, Peugeot e Opel. Ora però, il colosso europeo potrebbe arricchire le novità Alfa Romeo del 2023 con un nuovo modello di segmento C, almeno secondo quanto affermato da Larry Dominique, vice presidente di Alfa Romeo Nord America, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine specializzato ”MotorTrend”.

Come sarà la nuova Giulietta?

A questo punto è lecito chiedersi come sarà la nuova Giulietta 2023. Secondo quanto riportato dal manager Stellantis, la gamma Alfa Romeo potrà quindi contare su due modelli di segmento C, ovvero il SUV Tonale e un secondo modello che potrebbe essere proprio la nuova e agognata Giulietta. Le opzioni per questo modello sono principalmente due: quella più accreditata è una hatchback, due volumi e cinque porte, che potrebbe avere anche un baricentro leggermente rialzato, in stile crossover, proprio come la Cupra Formentor. La seconda opzione potrebbe riguardare sempre una soluzione con assetto rialzato, ma con un corpo vettura che richiami le forme di una coupé.

Possibili motorizzazioni

La vettura dovrebbe sfruttare la piattaforma STLA Small, utilizzata da altri modelli del Gruppo, come Jeep Avenger, Peugeot 308, Opel Astra e DS 4. Questa piattaforma permetterà di ospitare anche una motorizzazione 100% elettrica, in grado di sviluppare una potenza vicino ai 200 CV e soprattutto capace di garantire un’autonomia di oltre 400 km con una sola carica di benzina.

Probabile anche la presenza di una motorizzazione ibrida plug-in, forte di più step di potenza in grado di raggiungere circa 300 CV. Non è da escludere la presenza di motori a benzina mild hybrid e una motorizzazione diesel dedicata a chi percorre molti chilometri.

Quanto costerà?

Le domande più difficili a cui rispondere sono quando uscirà la nuova Giulietta e soprattutto quando costerà? La presentazione della nuova compatta di segmento C targata Alfa potrebbe arrivare il prossimo anno, mentre il debutto poco tempo dopo. Per quanto riguarda i prezzi, probabilmente si partirà da circa 35mila euro, ma sarà facile sforare i 40mila a causa di optional e motorizzazioni più potenti.