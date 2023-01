Skoda: Kodiaq e Superb si svelano nei bozzetti

La Skoda corre ai ripari per ribaltare in 2022 non certo ricco di soddisfazioni sul piano commerciale visto che le vendite globali sono scese del 16,7%. Per questo rilancia con due modelli importanti per il Brand, si tratta della Kodiaq e della Superb, che sono in rampa di lancio.

Skoda Kodiaq e Superb: i bozzetti che raccontano il design

Skoda Kodiaq e Superb dovrebbero debuttare nella nuova generazione nel 2023, quindi, sono quasi terminati i collaudi. Non a caso ci sono diverse foto nel web che mostrano esemplari camuffati in azione. Intanto, la Casa ha svelato il design delle nuove vetture. Nello specifico, vengono mantenuti i tratti taglienti della produzione attuale. Ovviamente, c’è un’evoluzione, con firme luminose riviste per guardare al futuro del Brand. Ci sarà anche più spazio interno, ma non sono stati divulgati altri particolari a riguardo.

La piattaforma è la nota MQB ma evoluta

Se le elettriche di Skoda nascono sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, le nuove Kodiaq e Superb invece continueranno ad avvalersi della base consolidata MQB, anche se evoluta. La piattaforma modulare consentirà ancora la realizzazione di modelli differenti. La Superb dovrebbe essere prodotta esclusivamente nella variante wagon, come si evince dai rumors della rete, ma nei bozzetti c’è anche la berlina.

L’ammiraglia del Marchio sarà prodotta a Bratislava, nello stesso stabilimento in cui si costruirà la nuova Volkswagen Passat. La Kodiaq invece, condivide la base con la Volkswagen Tiguan che verrà. Attendiamo notizie sulle motorizzazioni, visto che, il condizionale è d’obbligo, la piattaforma MQB rivista potrebbe consentire per diverse varianti il ricorso all’elettrificazione.

L’Octavia rimane la besteller, cresce la Enyaq iV

In attesa delle evoluzioni del Brand, la Skoda con più richieste in assoluto rimane l’Octavia, un modello completo, furbo, intelligente, declinato in diverse varianti, che asseconda in pieno le necessità della clientela. Nel 2022 è stata venduta in 141.000 unità, pur soffrendo il calo di vendite complessivo del Marchio. Nell’anno precedente, infatti, solamente l’elettrica Enyaq iV è cresciuta nelle immatricolazioni, precisamente del 20%, per un totale di 53.700 unità.