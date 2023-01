Volkswagen T-Cross 2023: tutti i dettagli del restyling

La Volkswagen T-Cross è pronta per il restyling di metà carriera che porterà in dote alcuni affinamenti stilistici e interessanti novità nella dotazione.

La Volkswagen T-Cross si prepara ad un aggiornamento che ci regalerà una rinnovata versione del SUV di segmento B, in linea con le più recenti e agguerrite concorrenti. Il restyling della T-Cross porterà quindi una ventata di freschezza nella gamma del Costruttore teutonico, grazie ad affinamenti estetici, novità meccaniche e a un’ottimizzazione della dotazione tecnologica della vettura.

Le foto del restyling, la data dell’uscita, il prezzo e altre informazioni relative alla nuova Volkswagen T-Cross 2023 non sono stati ancora rivelati ufficialmente, ma ormai da tempo circolano in rete immagini spia e numerosi rendering della vettura e più di una indiscrezione afferma che la presentazione del rinnovato modello potrebbe arrivare nel corso del primo trimestre di quest’anno.

Look più attuale

Dal punto di vista stilistico, la rinnovata Volkswagen T-Cross non stravolgerà il suo attuale design, particolarmente apprezzato dalla clientela. Ad esempio, la forma dei proiettori anteriori rimarrà pressoché invariata, ad eccezione dell’aggiunta di una striscia cromata che collegherà i fari e taglierà la griglia frontale, anchessa rivista. Anche la tecnologia Full-LED dedicata all’illuminazione stradale verrà migliorata, così da offrire maggiore confort e sicurezza nella guida notturna.

Nuovi anche i fascioni pararti e i gruppi ottici posteriori che seguiranno l’attuale linguaggio stilistico del marchio. Largo spazio anche alla personalizzazione, grazie alla possibilità di scelta tra 12 livree esterne e ad una nuova collezione di cerchi n lega con misure che andranno dai 16 ai 18 pollici. Probabile la proposta di un allestimento R-Line, dedicato a chi desidera un ulteriore tocco di sportività alla vista d’insieme.

Stessa piattaforma della Polo

La Volkswagen T-Cross 2023 sfrutterà la famosa piattaforma MQB-A0, ovvero la medesima architettura della “sorella” Polo, ma anche da altri modelli del Gruppo Volkswagen, come ad esempio le Seat Arona e l’Ibiza. Grazie a questa scelta, il Costruttore teutonico potrà continuare a puntare sulle economie di scala, ottimizzando da un lato i costi di produzione e massimizzando le entrate economiche dall’altro lato. La scelta di questa piattaforma dovrebbe lasciare invariata la lunghezza dell’auto, pari ad appena 411 cm, così come il passo che dovrebbe misurare 255 cm. Il telaio sarà comunque ottimizzato per offrire una migliore sensibilità con l’uso dello sterzo.

Dotazioni dell’abitacolo

Tra le novità più interessanti che porterà in dote la nuova T-Cross 2023 troveremo senza ombra di dubbio quelle relative alla dotazione dell’abitacolo. I materiali e gli assemblaggi dovrebbero essere ancora migliori e più curati, ma soprattutto la dotazione di serie degli accessori e dispositivi sarà ancora più ricca e completa. Innanzitutto, su tutta la gamma T-Cross, compreso l’allestimento entry-level, verrà proposto di serie il Virtual Cockpit, ovvero la strumentazione 100% digitale e settabile a seconda dei bisogni e dei gusti del guidatore. Al contrario, il sistema di infotainment rimarrà invariato, continuando ad offrire la massima connettività per smartphone, grazie alla compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay.

La meccanica

Per quanto riguarda le novità meccaniche è possibile che troveremo alcune sorprese sotto il cofano della rinnovata T-Roc. Quello che è certo è che la vettura verrà offerta esclusivamente con trazione anteriore (quindi niente 4×4). Confermati i propulsori a benzina da 1.0 litro da 95 e 110 CV e il più potente 1.5 TSI da 150 CV. Esclusi invece powertrain ibridi plug-in o 100% elettrici. Miglioramenti spetteranno al reparto sospensioni, per migliorare confort e piacere di guida e anche all’impianto frenante.

I prezzi

Con ogni probabilità, la nuova T-Cross restyling porterà un aggiustamento verso l’alto del listino prezzi. Questi ultimi saranno infatti in linea con gli aumenti proposti anche dalle altre Case automobilistiche internazionali e giustificati dai miglioramenti messi in atto. Ricordiamo che attualmente i prezzi della T-Cross partono da 23.950 euro.