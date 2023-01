Peugeot 3008 2023: le caratteristiche del nuovo suv elettrico

Non c’è dubbio che la Peugeot 3008 sia riuscita negli anni ad essere uno dei modelli più venduti nel suo segmento, quello dei SUV compatti. Un segmento che non smette di crescere e aggiornarsi, con la solita e agguerrita concorrenza. L’attuale generazione del SUV francese risale all’anno 2016; Sebbene sia stato riprogettato nel 2020, è passato abbastanza tempo per dare al 3008 una nuova prospettiva di vita.

Ultimando i dettagli

E Peugeot starebbe proprio terminando i dettagli della nuova generazione di una 3008 che non si è ancora vista nei test. Il 2023 sarà un anno cruciale per il marchio francese con molte novità nel listino Peugeot: oltre a promettere che tutta la gamma di modelli avrà almeno una versione elettrificata, sarà l’anno di arrivo della nuova Peugeot 3008.

Nuovo look ispirato dalla concept Inception

Sono attesi molti cambiamenti nel SUV compatto del marchio del leone: a livello estetico, ad esempio, si prevede che continuerà con la linea vista nelle ultime 308 e 408, adottando però anche alcuni dettagli estetici del nuovo linguaggio stilistico della Casa francese anticipato dal prototipo Inception. Questo prevede una linea più scolpita, più sportiva, più coupé soprattutto per differenziarla ancora di più dalla 5008, una nuova griglia anteriore e nuovi fari a LED.

Abitacolo vicino alla gamma Premium

All’interno l’ambiente ambiente sarà ancora più vicino ai marchi Premium: si lavorerà per offrire un abitacolo di qualità superiore, con un nuovo concetto di i-cockpit, con un grande pannello orizzontale, un nuovo sistema multimediale e una nuova strumentazione 3D, ma anche con pulsanti di nuova concezione. In generale la Peugeot 3008 2023 sarà più grande, superando i 4,50 metri di lunghezza, il che si tradurrà in un abitacolo più spazioso e un bagagliaio più capiente, intorno ai 550 litri ufficiali.

Piattaforma STLA Medium

Dalla Francia arrivano anche informazioni molto precise su come sarà l’autonomia meccanica della Peugeot 3008, che avrà anche una versione elettrica al cento per cento. La piattaforma su cui si baserà sarà la nuova STLA Medium del Gruppo Stellantis, un’importante evoluzione che consentirà, oltre alla completa elettrificazione del SUV francese, di incorporare anche nuove soluzioni tecniche.

La versione elettrica

La versione 100% elettrica, la futura e-3008, monterà un equipaggiamento di bordo a 400 V, con motori elettrici Nidec/PSA di nuova concezione e una batteria frutto della collaborazione tra Total, PSA e Daimler. Ci saranno versioni con uno o due motori (170, 200 e fino a 300 CV, quest’ultimo con trazione 4×4), con un’autonomia che potrebbe raggiungere i 550 chilometri.

Le versioni micro hybrid e plug-in

Come già sapevamo la nuova Peugeot 3008 di terza generazione uscirà definitivamente dalla gamma diesel. La gamma benzina sarà invece rafforzata con il motore 1.2 PureTech di nuova generazione, da 136 CV e tecnologia micro ibrida. Non mancheranno le versioni ibride plug-in fino a 200 CV, con il motore 1.6 PureTech e con un’autonomia elettrica maggiorata.

Data di arrivo e prezzo della Peugeot 3008 2023

Secondo le informazioni provenienti dai media francesi, i test con i muletti a partire dalla Citroën C5 Aircross sono già iniziati, anche se non vedremo le prime unità di prova della 3008 in quanto tali fino al prossimo anno. In estate dovremmo già avere un’idea più precisa della sua presentazione, visto che dovrebbe arrivare in concessionaria a novembre 2023. E attenzione al prezzo di partenza previsto: circa 40.000 euro.