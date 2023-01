Aston Martin DBS, il teaser della Ultimate da 770 CV

L’Aston Martin DBS mette la freccia per il sorpasso e con la versione Ultimate, da 770 CV, vuole portarsi al comando e mettere dietro di sé tutte le supercar del mondo. Un’impresa possibile che testimonia la volontà della Casa di Gaydon di pompare fino all’ultimo la sua stupenda berlinetta. Il rovescio della medaglia è che la tiratura sarà limitata a soltanto 499 esemplari, ma soprattutto che potrebbe essere il canto del cigno delle Aston Martin con motore V12.

Un teaser misterioso

Sul proprio canale ufficiale di YouTube, la Aston Martin ha rilasciato un video teaser affascinante e misterioso, con il quale si annuncia l’arrivo della speciale DBS, senza però sbottonarsi più di tanto. Le sole informazioni rilasciate, dicono quanto segue: “rivista, con una dinamica di guida ancora più precisa e sportiva e con un design squisito”. Il suo debutto è previsto intorno alla primavera del 2023, e chissà che prestazioni riuscirà a raggiungere con il suo possente 5.2 litri V12 da 770 CV. Con ogni probabilità, l’accelerazione da 0-100 km/h sarà intorno ai 3 secondi, mentre la velocità massima sarà più alta dei 340 km/h.

Come si presenterà l’Aston Martin DBS Ultimate

Molto probabilmente, la nuova DBS si presenterà con un aspetto unico e a lei dedicato, con inserti speciali e cerchi in lega congegnati solo per lei. Anche gli interni dovrebbero avere delle caratteristiche uniche e – probabilmente – una placchetta metallica col numero di produzione riferito a ogni esemplare.

Un prezzo maggiore

Il prezzo di listino dell’Aston Martin dovrebbe essere il più alto registrato per una DBS, visto il suo carattere unico e le specifiche dedicate. Se la DBS parte da circa 290.000 euro, è ipotizzabile che la 770 Ultimate raggiunga anche la fatidica quota di 350.000 euro, senza considerare la miriade di accessori per personalizzare ogni modello. Insomma, un sogno per pochi eletti, ma un prodotto pronto a scatenare la passione negli amanti del genere.