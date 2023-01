Nuova Skoda Superb 2023-2024, tutti i dettagli in anteprima

Skoda ha sviluppato negli ultimi anni un programma industriale decisamente ambizioso che ha visto la nascita di crossover elettrici sofisticati, a cui si aggiungeranno altri modelli a zero emissioni, come un nuovo SUV top di gamma, una city car a batteria e un’alternativa al modello Karoq sempre con motore elettrico. La gamma Skoda però non rinuncerà ai suoi modelli più iconici, come ad esempio la sua ammiraglia, proponendo nel prossimo futuro una nuova Skoda Superb 2023, rinnovando così un modello du punta nato nel 2001 e declinato nel corso degli anni in ben 3 generazioni.

Come sarà la nuova Skoda Superb?

Tra le ultime auto Skoda che debutteranno nel corso di quest’anno troveremo la nuova ammiraglia, declinata sia in versione berlina che nella variante station wagon. La nuova Skoda Superb è stata già immortalata da alcune foto spia, ma nonostante il suo design sia stato totalmente camuffato abbiamo numerosi indizi su come questo modello che non si presenterà come un facelift, ma come un’auto di inedita concezione.

Esteticamente la vettura sfoggerà una nuova griglia ottagonale anteriore con montanti più alti, chiamata a separa gruppi ottici full-LED più sottili e larghi, collegati in un unico elemento alla griglia del radiatore. La vista posteriore potrà invece contare su nuovi fari, sempre a LED, caratterizzati da un design a forma a C più sottile. All’interno il design della plancia sarà pulito e minimale, grazie alla presenza di un ampio display centrale che sostituirà la maggior parte dei tasti fisici. Non mancherà una strumentazione 100% digitale rivista e comandi separati per la climatizzazione automatica tri-zona.

Motorizzazioni in gamma

Realizzata sulla piattaforma MQB Evo del Gruppo Volkswagen, la Superb condividerà con la Passat numerosi componenti tecnici e meccanici. La gamma motorizzazioni sarà ampia e variegata e comprenderà propulsori endotermici e ibridi, compresi quelli ricaricabili plug-in, tutti abbinati ad un cambio automatico: sembra, infatti, che non sarà prevista l’opzione di una trasmissione manuale. La prossima Superb sarà inoltre l’ultima generazione termica prima di abbracciare una meccanica 100% elettrica.

Quando uscirà la nuova Skoda Superb?

La quarta generazione della Skoda Superb sarà presentata nella seconda metà di quest’anno, ma l’inizio della commercializzazione sarà probabilmente prevista entro il primo trimestre del 2024. La produzione della vettura sarà inaugurata nel corso del 2023 e avverrà nello stabilimento di Kvasiny che si trova nei pressi di Bratislava, in Slovacchia, secondo quanto confermato dallo stesso Costruttore lo scorso novembre.