Nissan GT-R, la nuova generazione sarà ibrida

La prossima generazione di Nissan GT-R è in fase di studio da parte della divisione Nismo, che potrebbe optare per una motorizzazione ibrida.

La Nissan non perde tempo e, soprattutto, voglia di puntare ancora in futuro sulla speciale Nissan GT-R, la più sportiva delle vetture della sua gamma. Per questo motivo è al vaglio una prossima generazione, come confermato dal CEO della divisione sportiva Nismo, Takao Katagiri, in un’intervista rilasciata ad Autocar. Il dirigente ha detto che la supercar sarà “estremamente eccitante” e sbarcherà nei prossimi anni in Giappone, Stati Uniti ed Europa.

Solo con il marchio Nismo

La futura GT-R sarà marchiata – con ogni probabilità – esclusivamente Nismo, un po’ come da qualche anno è capitato alla Corvette che ha lasciato dietro di sé il marchio Chevrolet. La nuova supercar dovrebbe sfruttare un powertrain ibrido per non incappare in problemi con le prossime normative antinquinamento Euro 7. Secondo i vertici di Nissan, per mantenere le elevate prestazioni della GT-R servirebbero batterie allo stato solido, le quali saranno accessibili solo tra diversi anni, per questo non ha finora pensato di realizzare questa vettura in versione elettrica.

Nissan GT-R, perché la virata sull’ibrido

La GT-R, nel frattempo, è stata ritirata dall’Europa a inizio 2022 perché troppo inquinante. Le emissioni sono uno dei motivi per cui la recente Nissan Z non è stata importata nel Vecchio Continente. Dunque, una motorizzazione ibrida plug-in potrebbe rivelarsi l’ideale per il costruttore giapponese, anche per dare ancora più linfa e vita al possibile al modello.

Edizione definitiva

Purtroppo gli appassionati e fanatici europei di questa vettura si dovranno accontentare di vederla circolare nel resto del mondo, perché l’ultima edizione della GT-R da questa parti non si vedrà. Nel frattempo, Nissan e Nismo stanno ultimando i lavori per questa edizione definitiva che dovrebbe ricevere nuovi dettagli esterni e alcuni aggiornamenti a motore e telaio prima del pensionamento definitivo. La supercar vuole mantenere intatte tutte le caratteristiche che l’hanno resa così speciale e apprezzata a ogni latitudine planetaria.