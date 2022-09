Volkswagen Tiguan 2023: in arrivo la nuova generazione

L’attuale Volkswagen Tiguan comincia a portarsi sulle spalle il fardello di un’età non più freschissima, infatti nonostante un restyling di metà carriera, sono già otto gli anni di permanenza sul mercato. Per questo SUV nato a Wolfsburg il successo continua ancora oggi, ma per restare al vertice c’è bisogno di qualcosa di nuovo, per questo motivo nel 2023 uscirà una nuova generazione di Tiguan, la terza.

La nuova Tiguan 2023

Sul nuovo modello le fiancate diventano più dinamiche, merito di due nervature a forma di volta sopra alle ruote. Poi, l’anteriore sarà oggetto di sostanziose novità con l’introduzione di fari sottili e di una mascherina più stretta, mentre sarà del tutto nuovo il paraurti, che nella parte bassa offre una griglia a nido d’ape, voluminosa, con all’estremità due prese d’aria a forma di C.

Motori Euro 7

La terza generazione di Volkswagen Tiguan si baserà ancora sulla collaudata piattaforma MQB, aggiornata alla sua ultima versione, quella già usata per l’attuale Golf 8. Secondo le indiscrezioni, la gamma dei motori non dovrebbe essere oggetto di una vere rivoluzione, anzi dovrebbe seguire quanto offerto da quella attuale, che prevede unità gasolio e benzina a 4 cilindri oltre all’ibrido plug-in. Probabilmente la maggiore novità sarà espressa dalle potenze di questi motori, che verranno aggiornate per rispettare i parametri, così come per le emissioni di CO2, dei nuovi standard Euro 7.

Volkswagen Tiguan: no all’elettrico 100%

Per quella che sarà la terza generazione della Tiguan, neanche nel 2023 e con il nuovo modello ci sarà spazio per una versione 100% elettrica. Almeno per adesso i piani del colosso di Wolfsburg sembrano convergere verso questa soluzione.