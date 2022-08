Skoda Vision 7S: svelati i bozzetti

La Skoda Vision 7S mostra come la Casa boema sia prospettata verso il futuro, rivelando dei bozzetti che mostrano al mondo un design avveniristico e molto sensuale per un SUV a sette posti. Il momento storico del Brand del Gruppo Volkswagen è molto positivo, così dopo aver mostrato prima gli interni, adesso è tempo di analizzare gli esterni di una vettura che punta a stupire. Il prossimo 30 agosto, tuttavia, i bozzetti saranno solo un ricordo perché la concept car toglierà il velo in modo definitivo catturando gli obiettivi dei fotografi. La cosa importante è che questo design sarà quello che guiderà le linee delle prossime auto che usciranno dalle fabbriche di Skoda.

Fedele alla tradizione

Tutto sommato ciò che si vede dai disegni della Vision 7S è una certa fedeltà e rispetto della tradizione dello stile di Skoda. Quindi abbiamo ancora delle linee tese e delle superfici levigate, tuttavia all’anteriore compaiono dei fari rastremati raccordati a delle luci diurne verticali, che accentuano la mascherina dallo sviluppo orizzontale. La Skoda Vision 7S si mostra anche per il paraurti anteriore con la protezione in alluminio solcata da sette feritoie, che dona al complessivo dell’auto un carattere decisamente off road. Lateralmente ci sono dei generosi passaruota all’interno dei quali sono incastonati dei cerchi in lega molto grandi e la linea del tetto spiovente.

Interni dal taglio minimale

Gli interni non sembrano affatto barocchi, infatti la Vision 7S adotta uno stile decisamente minimale. Si nota un grande schermo che si estende in verticale e un volante schiacciato alle estremità inferiore e superiore. Il risultato complessivo è quello di un abitacolo moderno e molto futuristico, quello che vuole rappresentare in tutto il nuovo corso di Skoda.

Skoda Vision 7S: arrivo nel 2026

Prima ci sarà il concept, che come abbiamo detto verrà rivelato a breve, poi sarà tempo per l’auto di serie che tuttavia si farà attendere ancora per un po’. Il lancio è previsto nel 2026 con motorizzazioni 100% elettriche.