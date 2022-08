Alfa Romeo: nel 2023 arriverà una supersportiva

Alfa Romeo vuole scaldare il cuore dei suoi appassionati seguaci, toccando le corde delle emozioni e della sportività. In vista del prossimo anno il Biscione ha in cantiere di lanciare una supersportiva pronta a far girare la testa. Il cuore e l’anima Alfa Romeo in una sportiva di razza, un binomio che manca da moltissimo tempo e che stuzzica la fantasia. Ad alimentare questo fuoco ci ha pensato lo stesso Amministratore Delegato dell’Alfa, Jean-Philippe Imparato, che nel corso di una conferenza stampa internazionale ha dichiarato che ci sarà una vettura ispirata alla T33 Stradale e alla Spider Duetto.

Le anticipazioni di Imparato

Il numero uno del Biscione non si è sbottonato più di tanto, lasciando la nuova vettura sotto un alone di mistero, tuttavia ha dato alcune rassicurazioni:

Sarà fedele al Dna e alla storia del marchio.

Non si sa se avrà motori tradizionali e rombanti, o se sarà spinta da un powertrain elettrico, a tal proposito Imparato ha detto:

Posso solo dire che sarà molto emozionante, molto selettiva e molto costosa.

Cosa aspettarsi

Probabilmente ci sarà da aspettarsi un prodotto di nicchia e per pochi fortunati, nel solco lasciato nel – relativamente – recente passato da modelli quali la 8C Competizione o la 4C. In ogni caso il richiamo mediatico di una sportiva purosangue con la prestigiosa griffe di Alfa Romeo fa venire le palpitazioni a chi sogna la riscossa di un marchio attualmente in penombra.

Alfa Romeo: altri modelli in arrivo

Imparato ha anche parlato degli scenari futuri dell’Alfa, dove ci sarà spazio per una Suv elettrica per il segmento E, che verrà sviluppata negli Stati Uniti in modo da soddisfare la richiesta del mercato nordamericano. Anche in questo caso – seppur possa sembrare strano – verrà rispettata la tradizione del marchio e la voglia di progettare un modello che sia una reale evoluzione dell’odierno concetto di Sport Utility Vehicle.

Nessuna paura per gli amanti delle berline tre volumi classiche, come la Giulia, che avrà certamente un’erede. Il passato e la storia del Biscione sono legate indissolubilmente a questa categoria di vetture, che troveranno spazio nel listino anche nel futuro.