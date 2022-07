Alfa Romeo Giulia 2023: la Polizia svela il restyling?

Alfa Romeo Giulia e Polizia, un binomio che riporta alla memoria le pantere dei fastosi anni ’60 e ’70, tuttavia il sodalizio è rinato e stavolta porta in dote anche una sorpresa per tutti gli appassionati del Biscione. Perché in una foto di un esemplare appena donato alle Forze dell’Ordine, si nota un particolare che ai più non è sfuggito. Il frontale della berlina italiana sembra possedere dei gruppi ottici diversi da quelli del presente, mentre sembrano tanto più simili a quelli immaginati per il restyling che dovrebbe uscire sul mercato nei primi mesi del 2023.

Luci Full LED?

La pagina Instagram Alfaromeo.it è quella che per prima ha pubblicato la foto oggetto di tanta discussione e curiosità. A una prima e distratta occhiata, l’Alfa della Polizia sembra una comune Giulia. Il frontale mantiene l’attuale Trilobo, con il profilo esterno dei fari inclusi. Quando però si osservano con maggiore attenzione i fari stessi, sembra di captare degli elementi di design interni più definiti. Quest’ultimi sono molto simili alle luci Full LED tripartite che sono il simbolo di Alfa Romeo Tonale. Questo fa pensare che gli alogeni lasceranno spazio ai diodi luminosi, magari con tecnologia LED Matrix come optional?

Oggetto di restyling

Per molti l’immagine proveniente da Instagram è semplicemente un abbaglio, perché il restyling della berlina del Biscione dovrebbe essere – secondo le previsioni – più sostanzioso. Bisogna aspettarsi sicuramente l’arrivo di fari Full LED, così come di nuovi gruppi ottici posteriori che avranno il compito di dare una bella rinfrescata a un’auto che dal 2016 solca le strade di tutto il mondo. A bordo, poi, farà la sua comparsa il cockpit digitale e un sistema di infotainment più raffinato e parente stretto di quello (eccellente) introdotto sulla Tonale.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: novità 2023

Le due sorelle Giulia e Stelvio all’inizio del prossimo anno, porteranno in dote alcune importanti novità anche se i dettagli da parte della Casa di Arese non sono stati ancora rilasciati. Basterà essere pazienti ancora un po’, poi i vari misteri riguardanti le due vetture Alfa Romeo verranno rivelati.